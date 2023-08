Umrl je najmlajši sin Pabla Picassa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Claude Ruiz Picasso, ki se je ukvarjal predvsem s fotografiranjem, je bil od leta 1989 do 2023 skrbnik zapuščine svojega očeta Pabla Picassa.

V 77. letu starosti je v četrtek umrl Claude Ruiz Picasso, najmlajši sin špansko-francoskega slikarja Pabla Picassa, poroča britanski časopis The Guardian.

Novico o njegovi smrti je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil njegov odvetnik Jean-Jacques Neuer.

Bil je skrbnik očetove zapuščine

Claude Ruiz Picasso, ki se je ukvarjal predvsem s fotografiranjem, je bil od leta 1989 do 2023 skrbnik zapuščine svojega očeta Pabla Picassa, ukvarjal se je z zaščito avtorskih pravic in njegovih del. Julija letos se je upokojil in mesto odstopil svoji sestri Palomi, ki je bila imenovana za upravnico.

Špansko-francoski slikar je imel štiri otroke – sinova Paula in Clauda ter hčeri Mayo in Palomo. Paulo je umrl junija leta 1975 v 55. letu starosti, Maya pa decembra lani v 88. letu starosti.

Picasso je imel sina Paula z baletno plesalko Olgo Khokhlovo, s katero sta bila poročena med letoma 1918 in 1955, hčer Mayo z manekenko Marie-Therese Walter, sina Clauda in hčer Palomo pa s slikarko Francoise Gilot, ki je umrla junija letos in je bila edina med njegovimi ženskami, ki ga je zapustila.

