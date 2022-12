Umrla je najstarejša Picassova hčerka

Maya Ruiz-Picasso je lani Picassovemu muzeju v Parizu podarila osem neobjavljenih mojstrovih del. Med njimi je tudi Otrok z dudo, ki sedi pod stolom, iz leta 1938. Slika verjetno predstavlja Mayo kot otroka, skritega pod pohištvom, kar naj bi simboliziralo prihajajoči svetovni konflikt, je ob predstavitvi donacije takrat pojasnil Olivier Widmaier Picasso, umetnikov vnuk.

Maria de la Concepcion z vzdevkom Maya se je rodila 5. septembra 1935. Bila je prva hči Pabla Picassa in Marie-Therese Walter, s katero se je slikar spoznal leta 1927. Njeno rojstvo je spremenilo življenje umetnika, ki je nato imel skupno štiri otroke. Maya Ruiz-Picasso pa je bila mati treh otrok.

Trenutno sta v pariškem Picassovem muzeju na ogled dve razstavi o Mayi. Prva govori o njenem odnosu do očeta, druga o njenih donacijah francoski državi. Med drugim so na ogled slike Maya s punčko (1938), Maya s punčko in konjem (1938), Maya v kostumu mornarja (1938), Maya na ladji (1938) ali Maya s predpasnikom (1938).

Foto: Profimedia

Francija in Španija bosta sicer v prihodnjem letu z več razstavami na obeh straneh Pirenejev obeležili 50. obletnico Picassove smrti.

Picasso se je rodil 25. oktobra 1881 v španski Malagi in velja za enega najpomembnejših umetnikov 20. stoletja. Skupaj z Georgesom Braqueom je bil začetnik kubizma in njegov glavni predstavnik. Študiral je v Barceloni in Madridu. Od leta 1904 je živel in delal v Parizu. Po drugi svetovni vojni se je preselil v Vallavis na Azurni obali. Umrl je 8. aprila 1973 v francoskem Mouginsu.

V izjemno plodovitem ustvarjalnem življenju je prešel več faz. Realističnemu obdobju (1895-1901), v katerem je uporabljal močne barve, je sledilo modro obdobje s slikama La vie in Stari kitarist. Rožnato obdobje (1904-1906) zaznamujeta sliki La toilette in Gertrude Stein. V obdobju kubizma (1906-1925) so nastale slike, kot so Avignonske gospodične, Sedeči akt, Aficionado in Harlekin ter kolaži. Sledilo je obdobje neoklasicizma z elementi nadrealizma (1925-1945), v katerem je denimo nastala slika Ples, nato pa čas intenzivnega ukvarjanja z grafiko, kiparstvom in keramiko.

