Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Paloma Ruiz-Picasso, najmlajša od štirih otrok Pabla Picassa, je bila imenovana za upraviteljico ustanove, ki upravlja pravice, povezane z umetnikom in njegovimi deli. Na tem mestu je zamenjala svojega brata Clauda, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal njen odvetnik.

Štiriinsedemdesetletna Paloma Picasso, modna oblikovalka in podjetnica, je hči španskega slikarja in francoske umetnice Francoise Gilot, ki je umrla junija.

Odvetnik Jean-Jacques Neuer je v začetku tedna povedal, da je njen prihod na čelo ene najpomembnejših umetniških zapuščin na svetu zelo pomemben za svet umetnosti.

Brat Claude je odstopil v dobro svoje sestre

Ustanova, ki upravlja zapuščino Pabla Picassa, je v lasti Clauda in Palome Picasso ter slikarjevih vnukov – Marine Picasso, Bernarda Ruiz-Picassa ter Olivierja, Diane in Richarda Widmaier-Picassa.

Ustanova ima monopol nad avtorskimi pravicami in pravicami do razmnoževanja Picassovih del ter blagovno znamko. Izdaja certifikate o pristnosti, se bori proti ponarejevalcem in redno sproža sodne postopke.

Foto: Reuters

Po navedbah odvetnika je 76-letni Claude Ruiz-Picasso, ki je ustanovo vodil od leta 1989, odstopil v dobro svoje sestre.

Umetnik, ki je naslikal slike Guernica in Avignonske gospodične, petdeset let po smrti aprila 1973 še vedno navdihuje. V letošnjem letu muzeji po vsem svetu, zlasti v Franciji in Španiji, načrtujejo približno 50 razstav, posvečenih Picassu, še piše AFP.