Picassova umetnina prodana za vrtoglavo ceno v le nekaj minutah #video

Avkcijska hiša Christie's je ocenila, da bodo za mojstrovino Pabla Picassa iztržili 55 milijonov dolarjev (dobrih 45 milijonov evrov), za skoraj enkrat večji znesek jo je kupil spletni ponudnik iz Kalifornije.

Umetnino so prodali v 19 minutah za 90 milijonov dolarjev (74 milijonov evrov). Končna cena je zaradi obračuna stroškov in provizij znašala 103,4 milijona dolarjev (dobrih 85 milijonov evrov).

Slika predstavlja Picassovo francosko ljubimko Marie-Therese. Foto: Reuters

Oljna slika ženske, ki sedi ob oknu, izhaja iz leta 1932, predstavljala naj bi slikarjevo francosko ljubimko Marie-Therese. Le osem let nazaj so sliko v Londonu prodali za slabih 40 milijonov dolarjev.

"To je neverjetno ikonična podoba in na dražbi je ni bilo videti od leta 2013. Cenjenje portretov Marie-Therese, zlasti iz leta 1932, je od takrat zelo naraslo," je dejal Keith Gill, vodja oddelka za impresionizem in moderno umetnost v britanski dražbeni hiši Christie's, poroča Reuters.

Umetnino, ki so jo prodali v New Yorku, je kupil spletni ponudnik iz Kalifornije. Foto: Reuters

America Bonnie Brennan, predsednica Christie's, je dejala, da so zadnji rezultati dražb "znak prave vrnitve k običajnemu stanju in hkrati sporočilo, da je umetnostni trg nazaj na nogah." To je že peta Picassova mojstrovina, ki je bila prodana za več kot 100 milijonov dolarjev. Najvišjo vrednost 179,4 milijona dolarjev je leta 2015 dosegla slika Ženske iz Alžira (Women of Algiers), poroča STA.

Slike Picassa, Mondriana in Van Gogha so bile konec aprila na ogled v Christie's v Londonu. Dražbena hiša je ljubitelje umetnosti spodbujala, da si rezervirajo oglede, medtem ko muzeji ostajajo zaprti.

