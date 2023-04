Slovenija bo častna gostja letošnjega Frankfurtskega knjižnega sejma (FKS), ki bo od 18. do 22. oktobra. Direktorica Javne agencije za knjigo (JAK) Katja Stergar ter kustosa Matthias Göritz in Miha Kovač so danes na Leipziškem knjižnem sejmu predstavili raznolik literarni sejemski program v Leipzigu in dejavnosti v prihodnjih mesecih.

Na novinarski konferenci se jim je, kot je sporočil FKS v sporočilu za javnost, pridružil tudi direktor FKS Juergen Boos.

Slovenijo bodo predstavili na najboljši mogoči način

"Ko smo bili izbrani za častno gostjo Frankfurtskega knjižnega sejma 2023, smo se zavezali, da bomo Slovenijo predstavili na najboljši mogoči način; da bomo pokazali našo literaturo, avtorje in čudovite ilustracije, da vas popeljemo v našo zgodovino in zgodbe, naše svetove, pokažemo našo lepo naravo in naredimo slovensko kulinariko in vino okusno. In kaj je primernejšega za to od knjige? Berite, listajte, poslušajte, okušajte, naj vas besede zapeljejo!" je na novinarski konferenci izpostavila Katja Stergar.

Boos je izrazil veselje, da bo mogoče letos v posebnem obsegu doživeti pestrost slovenske literature in kulture. "Poezija ima v Sloveniji prav poseben status, kar se bo odražalo tudi v literarnem programu častne gosje. Obsežen program v Leipzigu ponuja odličen predokus branj, dogodkov in razstav, ki letos potekajo v Nemčiji, vrhunec pa bo oktobra na FKS," je dodal.

Pomen poezije je izpostavil tudi Matthias Göritz. "V Sloveniji je bila poezija vedno strategija preživetja: od avantgardnega genija Srečka Kosovela, ki je že na začetku 20. stoletja napovedal krizo v Evropi, do katoliškega partizana Edvarda Kocbeka in poezije mlade pesniške scene, ki se uveljavlja med technom in čezmejnimi revolucijami."

V ospredju so Kosovel, Karlin in Šalamun

Na knjižnem sejmu v Leipzigu se predstavlja več kot 30 slovenskih avtorjev, ilustratorjev, prevajalcev in urednikov. V ospredju so med drugim Srečko Kosovel, Alma M. Karlin in Tomaž Šalamun. Več panelov bo posvečenih slovenski poeziji – od klasike do punka. Filozof Slavoj Žižek bo spregovoril o paradoksih in izzivih današnjega sveta. Vabi tudi tradicionalna revija mreže Traduki Balkanska noč, ki bo v soboto zvečer, na kateri bo gostja iz Slovenije Anja Zag Golob.

Na novinarski konferenci so predstavili še številne druge dejavnosti, ki so povezane z gostovanjem na FKS; spomladansko zasedanje Nemške akademije za jezik in poezijo v Ljubljani, junijsko razstavo Brenčeča Slovenija: Čebele in ljudje v berlinskem Muzeju evropskih kultur ter ptujske Dneve poezije in vina in mednarodni literarni festival Vilenica v Lipici, kjer naj bi bila v ospredju nemška književnost, je še zapisano v sporočilu za javnost FKS.

