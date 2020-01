Izbrali so besedo desetletja

Angleški spolno nevtralni osebni zaimek they, ki označuje tretjo osebo množine, je po izboru ameriških jezikoslovcev postal beseda desetletja. V angleščini beseda they oz. v prevodu oni ni spolno določljiva, medtem ko imamo v slovenščini tri različice besede. Za laskavi naslov sta se med drugim potegovali še besedi podnebje in meme.

Tretjo osebo množine v angleščini they za poimenovanje uporabljajo tisti, ki se ne identificirajo niti kot moški niti kot ženske. Zato imajo raje to obliko zaimka, da se s tem izognejo tradicionalni moški obliki on in ženski obliki ona, piše STA.

V slovenščini so sicer spolno zaznamovane vse tri oblike osebnega zaimka v tretji osebi množične - oni, one, ona.

Med finalisti za besedo desetletja so bili še podnebje, emoji, meme in opioidna kriza. Kliknite na fotografijo in preberite zgodbo o tem zelo prepoznavnem memu.

Vodja ameriškega društva za narečje Ben Zimmer je pojasnil, da so postali zelo pozorni, ko je temeljni del jezika, kot so osebni zaimki, postal indikator trendov v družbi, kjer je očitno v porastu diskurz o spolni identiteti.

Že pred tem je besedo they za besedo leta 2019 izbral ameriški slovar Merriam-Webster.

Društvo, ki je staro že 131 let, je v preteklosti za besedi stoletja med drugim izbralo Google in splet.