Malta najbolj prijazna do LGBTI turistov, Slovenija na 20. mestu

Organizacija Europe Rainbow, ki na letni ravni pregleduje področje človekovih pravic za skupnost LGBTI, je med 49 evropskimi državami za najboljšo turistično destinacijo izbrala Malto. Ob bolj vključujoči zakonodaji prebivalce otoške države v Sredozemskem morju opisujejo kot ljubeznive, tudi do skupnosti LGBTI.

Malti na lestvici top destinacij sledijo Belgija, Luksemburg, Finska, Danska, Norveška, Portugalska, Francija, Velika Britanija in Švedska. Slovenija je na 20. mestu, na predzadnjem Turčija, na zadnjem, 49. pa Azerbajdžan.

Kriteriji lestvice

Med kriteriji lestvice so, kako zakoni in lokalne politike vplivajo na življenje oseb LGBTI. V razvrstitev so tako zajeti pravni standardi posamezne države v primerjavi z njenimi evropskimi sosedami, številke pa so le del pregleda, poudarjajo v organizaciji.

Med kazalniki, ki jih spremljajo, so med drugim tudi vprašanja enakosti, področje družine, sovražni govor, pravno priznanje oznake spola, svoboda izražanja in azilna politika.

