Resnica o najbolj osamljeni hiši na planetu

Samotna hiša se zelo pogosto pojavlja v priljubljenih spletnih šalah oziroma tako imenovanih memih. Ta opisuje, zakaj bi kdo želel živeti v tako odmaknjenem domovanju. "J***š ljudi, zato." Kliknite na fotografijo za povečano različico.

Ob južni obali Islandije leži tako imenovano Westmanovo otočje oziroma Vestmannaeyjar po islandsko. Najsevernejši otok arhipelaga, ki je ognjeniškega izvora, se imenuje Ellidaey (Elliðaey). Otok na zemljevidu sveta najdemo tukaj:

Na otoku, katerega površina meri okrog 0,44 kvadratnega kilometra, je ena sama hiša: hiša, ki velja za eno od najslavnejših na svetovnem spletu.

Otok Ellidaey in njegova edina hiša. V ozadju je vidna Islandija. Kliknite na fotografijo za večjo različico, da si boste lahko hišo ogledali čisto od blizu. Foto: Wikimedia Commons

Skrivnostni milijarderji in slavne pevke

Na Islandiji se širijo govorice, da je hiša last skrivnostnega milijarderja, ki se je na samotni otok na severu Atlantika preselil zato, da bi živel v samoti, daleč stran od drugih ljudi, oziroma družine, ki se pripravlja na apokaliptični dogodek in želi biti čim bolj oddaljena od civilizacije. To ne drži.

Dostop do ene najbolj osamljenih hiš na svetu je mogoč samo z ladjo, do nje pa je zaradi klifov, ki obdajajo otok, mogoče priti le po strmi poti ob žici. Kdor bi želel, da ga drugi ljudje pustijo pri miru, bi se tukaj počutil kot doma. | Foto: Google Maps

Druga teorija, ki se vsaj malo napaja iz resničnih informacij, lastništvo hiše pripisuje svetovno znani islandski pevki Bjork. Bjork je islandsko vlado pred leti res prosila za dovoljenje za nakup posesti na samotnem otoku Ellidaey (vir), a ne na tem na zgornji fotografiji, temveč na drugem Ellidaeyu, ki leži ob zahodni obali Islandije.

Čigava pa je potem hiša na pravem otoku Ellidaey oziroma kdo v njej živi? Danes nihče več, hiša pa pripada zvezi lovcev, ki na otoku Ellidaey lovijo ptice.

Otok Ellidaey visoko iz zraka. Na tej fotografiji se ga ne vidi, a na otoku je tudi majhen svetilnik. Na Ellidaeyu so nekoč, ko je tam še živelo nekaj ljudi, sicer stale tri hiše. | Foto: Christopher Lynn / Bored Panda

Zadnji stalni prebivalci so se odselili pred več kot petdesetimi leti

Na otoku Ellidaey je pred nekaj več kot tristo leti živelo nekaj manj kot dvajset ljudi, danes pa hiša in njo tudi otok nimata stalnih prebivalcev. Zadnji so Ellidaey zapustili do šestdesetih let prejšnjega stoletja (vir).

Hiša na otoku Ellidaey sicer pravzaprav sploh ni hiša, temveč lovska koča brez tekoče vode ali električne napeljave, je pa v njej mogoče najti tradicionalno islandsko savno. | Foto: Google Maps

Vsako leto hiša sicer dobi nekaj začasnih prebivalcev, spomladi nabiralce ptičjih jajc, poleti lovce na ptice, merijo predvsem na vrsto mormon, ki jih je na otoku ogromno. Ellidaey je pravzaprav celo eno od najboljših tovrstnih lovišč v vsem Islandskem otočju.

Otoka Ellidaey razen lovcev sicer ne sme obiskati nihče, ki za to nima izrecnega dovoljenja zveze lovcev Ellidaey.

V ospredju zaliv, pred katerega je mogoč dostop do hiše na otoku. V ozadju zasnežena Islandija. Kot je razvidno s te fotografije, je otok Ellidaey sicer precej gol, saj na njem ni dreves, le travniki in skale. | Foto: Google Maps

