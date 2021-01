Covid-19 podaljšal razstavo francoskega mojstra fotografije

V Galeriji Cankarjevega doma je na ogled razstava portretov francoskega fotografa Henrija Cartiera-Bressona z naslovom Iz oči v oči, ki je bila zaradi pandemije že nekajkrat prekinjena. Več kot 100 črno-belih portretov umetnikov, politikov, igralcev in drugih imenitnežev, ki so zaznamovali 20. stoletje, naj bi bilo po prvotnih načrtih na ogled od konca septembra do konca januarja, zaradi prej omenjenih prekinitev pa bo razstava podaljšana vse do 9. maja.