Pijačo, imenovano Prime, sta ustvarila zvezdnika YouTuba KSI in Logan Paul, zaradi njiju pa je produkt doživel tudi večjo prepoznavnost. V resnici gre za prehransko dopolnilo, ki vsebuje in zagotavlja hranila, ki jih telo potrebuje za delovanje. Prav kombinacije naravnih sestavin naj bi prispevale k izboljšanju splošnega zdravja in dobrega počutja.

Pijača Prime je sestavljena organskega sadja, zelišč in začimb in probiotikov.

Kaj pa cena?

Pijače Prime v Sloveniji ni mogoče kupiti drugje kot v spletnih trgovinah, ki so zadolžene za distribucijo prigrizkov in pijač iz ZDA, plastenke s pollitrsko vsebino pa stanejo od 14,99 evra do 16,99 evra. Ob znižanjih pa lahko pol litra napitka kupite tudi za 8,99 evra. V Sloveniji se tako paket dvanajstih plastenk pijače Prime prodaja za 90,00 evra.

Lani v Angliji zaradi pijače po trgovinah vladal kaos

Že lani decembra je pijača v Združenem kraljestvu v mnogih nakupovalnih centrih povzročila pravo evforijo, saj so se nekateri za pijače, ki so decembra znova prišle na trgovinske police na Otoku, dobesedno grebli in prerivali. To lahko pripišemo tudi intenzivni promociji obeh youtuberjev Logana Paula in KSI, ki sta pijačo promovirala na svojih spletnih kanalih, je poročal britanski Sky News.

V nekaterih trgovinah so zaradi navala na pijačo posamezen nakup omejili na zgolj eno plastenko vsakega izmed okusov, zato so nekateri ostali brez priljubljenega napitka.

Absolute carnage in Aldi… people trying to get hold of prime #aldi #prime pic.twitter.com/FgQbxQCQ0X — Mark Hall 🔰 (@markbenhall) December 29, 2022

Prime je športna pijača, ki jo ustvarjalca promovirata kot pijačo naravnega okusa, vsebuje pa deset odstotkov kokosove vode, aminokisline BCAA, antioksidante in elektrolite. Pijača je nastala pod okriljem podjetja Prime Hydration, ustanovitelja pa sta youtuberja Logan Paul in JJ Olatunji, bolj znan kot KSI.

Preden sta začela youtuberja poslovno sodelovati, sta se pomerila tudi v boksarskem ringu. Prvi dvoboj med njima se je končal brez zmagovalca, v drugem pa je slavil KSI. Za zdaj pa očitno več kot odlično sodelujeta na poslovnem področju.

