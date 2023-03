Zaradi akcijskih cen velik boj za čevapčiče #video

V srbskem kraju Borča je zaradi nizkih cen govejih in svinjskih čevapčičev v eni izmed trgovskih verig prišlo do vsesplošnega prerivanja in kaosa.

Ker so v Lidlovih poslovalnicah znižali cene čevapčičev, se je v trgovino v naselju Borča, ki leži v bližini Beograda in spada pod njegovo občino, tja zgrnilo večje število kupcev, poroča srbski Mondo.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki predvsem starejših meščanov, ki so se med seboj prerivali in borili za preostale pakete mesa, ob tem pa so nekateri zase nagrabili več izdelkov naenkrat, ki jih je zaradi velikih akcijskih cen hitro zmanjkalo.

Akcija v Lidlu se je končala včeraj, za kilogram mesa pa so morali kupci odšteti 319,99 dinarja, kar je 2,73 evra. Akcija se je začela pretekli četrtek, zato so kupci včeraj izkoristili zadnji dan.

Zaradi prerivanja in kaosa so nekateri izmed njih želeli poklicati varnostnike, ena izmed žensk pa se je v hladilnik celo nagnila in tako preprečila, da bi še kdo razen nje prišel do paketov mesa.

Do podobnega dogodka je prišlo v kraju Stanovo v bližini Kragujevca, kjer se je akcija čevapčičev prav tako končala včeraj.