Objavljen posnetek policistov, ki so posredovali v strelskem napadu v ZDA #video

V strelskem napadu na osnovno šolo v Nashvillu v ameriški zvezni državi Tennessee je v ponedeljek umrlo šest ljudi, trije otroci in trije zaposleni. Napad je bil skrbno načrtovan, izvedla ga je 28-letna Audrey Hale, nekdanja učenka šole, ki se je identificirala kot transspolna oseba, je sporočila tamkajšnja policija. Zdaj so objavili posnetek s telesne kamere policista, ki je posredoval na kraju napada.

Napad je zahteval življenja treh devetletnikov, dveh deklic in fanta, umrli so še ravnateljica, učiteljica in hišnik.

Policisti so na kraj napada prispeli 15 minut po prvem klicu na pomoč in med posredovanjem ustrelili 28-letno napadalko, ki naj bi streljala tudi proti njim. V javnost so posredovali posnetek s telesne kamere policista, ki je posredoval na kraju napada. Na njem vidimo, kako policisti vstopijo v stavbo in po šolskih hodnikih iščejo napadalko.

Po grozljivem strelskem napadu se je oglasil tudi predsednik ZDA Joe Biden, ki je streljanje označil za bolno in dejal, da nasilje s strelnim orožjem trga samo dušo naroda. Pohvalil je policijo za hitro ukrepanje in ponovno pozval kongres, naj prepove jurišne oziroma polavtomatske puške.