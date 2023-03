Kaos v Španiji: spopad policije z nogometaši #video

Nogometaši Peruja so se v nenavadnem spopadu pred hotelom v Madridu stepli s policijo. Perujci so v špansko metropolo prispeli na prijateljsko tekmo, ki jo bodo nocoj na stadionu Wanda Metropolitano igrali proti Maroku, a so večer pred tekmo naleteli na hudo neprijetnost, potem ko so se v hotelu želeli podružiti s svojimi navijači.

Pred hotelom v središču Madrida se je v ponedeljek zvečer zbralo več kot sto navdušenih perujskih navijačev, ki so ves dan čakali na svoje ljubljence. Ko so igralci izstopili, da bi jih pozdravili in se z njimi fotografirali, je zavladala popolna evforija, ki je policisti očitno niso pričakovali.

🐙 Pedro Gallese being assaulted by the Spanish police#orlandocity pic.twitter.com/UUvecaAUHv — Alonso Contreras (@alonso_purple) March 27, 2023

En la previa del amistoso vs. Marruecos, los jugadores de Perú sufrieron un escandaloso momento con la policía española en el banderazo: ¡los confundieron con fanáticos en el hotel! Alex Valera, Pedro Gallese y Yoshimar Yotún, los más afectados. pic.twitter.com/8Q6wucwmPE — SportsCenter (@SC_ESPN) March 27, 2023

Španska policija je nato v gneči zamenjala igralce za navijače. Yoshimar Yotun je stopil proti navijačem, nato pa so ga policisti na silo ustavili, potem ko so mislili, da gre za navijača. To je videl tudi vratar in kapetan Pedro Gallese, ta je želel umiriti razmere in je stopil do policista, a je izbruhnil kaos. Policisti so njega in njegove soigralce potiskali, na koncu pa Galleseju strgali majico.

Navijači so, kot poročajo španski mediji, policiji povedali, da gre za igralce, saj je bilo očitno, da policija ni vedela, da so se spopadli z reprezentanti. Policija je pozneje sporočila, da je aretirala enega perujskega igralca, domnevno Galleseja, ki naj bi s pestjo udaril policista v oko. Pozneje so ga izpustili iz pridržanja. "Pedro Gallese je zapustil policijsko postajo, kjer je bil nedavno zaslišan, zoper njega ni bila vložena nobena obtožnica, vrnil se je v izbrani hotel. Perujske oblasti bodo od španske policije zahtevale razjasnitev dejstev," je ob dogodku sporočilo perujsko veleposlaništvo v Španiji.