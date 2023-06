Kultni poletni napitki iz domače pridelave #video

Kaj je tisto, kar najbolj prepričljivo pričara pomlad na naših mizah in napoveduje prihajajoče poletje? Brez dvoma so to doma narejeni sirupi iz dišečih spomladanskih cvetov in sadja, ki nas že razveseljuje na tržnicah in po vrtovih.

Čeprav imamo trenutno vsi preveč dela z zaključevanjem projektov v službi, maturitetnimi in drugimi izpiti, šolskimi ocenami in raznimi nalogami ter opravki okrog hiše, je pomlad vseeno obdobje, ki se ga vsi najbolj veselimo, saj napoveduje dolgo in brezskrbno poletje. Vse je veliko lažje narediti, če si občasno privoščimo kratko posedanje na terasi ali na balkonu s kozarcem ohlajenega domačega sirupa, ki nas poboža po duši in nam povrne nekaj dragocene energije. Cvetovi, ki jih namakamo v sirupih, v pijačo dodajo nekaj svoje nežne energije in imajo ugodne učinke na naše splošno počutje. Sladkor v sirupih pa poskrbi, da ti ostanejo neoporečni dlje časa, saj sladkor deluje kot konzervans.

Med cvetovi, iz katerih lahko pripravimo odlične sirupe, so vrtnice, hibiskus, sivka, kamilice, španski bezeg, tulipani, mačehe, vijolice, žajbljevi cvetovi, cvetovi akacije, materina dušica, lipa in regrat. Najbolj priljubljena zelišča za sirupe pa so meta, melisa, bazilika, žajbelj in timijan.

S sirupi si pripravimo osvežujoč napitek z vodo, lahko ga nalijemo v doma pripravljene čaje ali z njimi obogatimo alkoholne in brezalkoholne koktajle.

Bezgov sirup

Skupaj z ljubiteljsko kuharico in ustvarjalko različnih receptov Štefko Kop, ki ustvarja pod blagovno znamko Štefkine dobrote, smo se lotili priprave kultne spomladanske klasike. Ko nas z obronkov gozdov začnejo pozdravljati veliki beli cvetovi, je idealen čas za pripravo bezgovega sirupa, ki ne sme manjkati v nobenem gospodinjstvu.

Sirup uporabljamo kot okusen napitek za odžejanje, nekateri pa si z njim lajšajo tudi težave zaradi povišane telesne temperature. V tem primeru ga lahko dodajamo čaju, lahko pa ga jemljemo kar po žličkah nekajkrat na dan.

Vsaka gospodinja ima svoj recept za pripravo bezgovega sirupa, ki se predaja iz generacije v generacijo. S Štefko smo se lotili priprave sirupa s sladkorjem Wiener Zucker, ki je namenjen prav izdelovanju sirupov iz cvetov in zelišč.

Sestavine:

1 kg sladkorja Wiener Zucker za sirupe iz cvetov in zelišč

15–20 bezgovih cvetov

1 l vode

2 bio limoni

steklen kozarec

Postopek:

Cvetove nabiramo samo v suhem, sončnem vremenu in ne takoj po dežju, da ohranijo vso aromo in cvetni prah. Izogibamo se nabiranju cvetov ob cesti. Pred pripravo jih dobro pregledamo in odstranimo morebitne žuželke.

V kozico nalijemo vodo in zavremo, dodamo sladkor in dobro premešamo, da se sladkor popolnoma raztopi.

Sladkorno vodo nalijemo v visok steklen kozarec ali lonec. Dodamo približno 20 cvetov, vendar moramo velike peclje odstraniti. Dobro jih premešamo, da se enakomerno porazdelijo po tekočini. Dodamo rezine bio limone. Sladkor Wiener Zucker za sirupe iz cvetov in zelišč že vsebuje citronsko kislino, zato je ni treba dodajati posebej.

Posodo pokrijemo in pustimo 12 ur stati na sobni temperaturi. Po 12 urah sirup precedimo skozi gosto cedilo, stisnemo cvetove, da porabimo res vso tekočino. Še enkrat postavimo na ogenj in segrejemo do vretja ter prelijemo v sterilizirane steklenice in dobro zapremo. Hranimo v prostorih pri približno desetih stopinjah Celzija, kjer se bo ohranil do naslednje sezone, če ga ne bomo že prej porabili.

Steriliziranje steklenic: Steklenice lahko operemo v pomivalnem stroju pri visoki temperaturi, lahko pa jih očiščene za deset minut postavimo v pečico na sto stopinj Celzija.

Okusni spomladanski sirupi s sladkorjem Wiener Zucker Sladkor za sirup Wiener Zucker (1 kg) je izdelan iz skrbno odmerjene mešanice finega kristalnega sladkorja in citronske kisline. Uporaben je za preprosto izdelavo sirupov iz bezga, melise, mete ali drugih aromatičnih rastlin in zelišč. Je brez dodanih konzervansov, barvil in arom. Vsebuje citronsko kislino in pektinazo v ravno pravšnjem razmerju. Sirupe delamo v razmerju 1 : 1, to je liter vode in kilogram sladkorja. Če želimo narediti sok, povečamo količino vode.

Dišeč sirup iz cvetov španskega bezga:

2 skodelici vode, 2 skodelici sladkorja Wiener Zucker za sirupe iz cvetov in zelišč, 2 skodelici cvetov španskega bezga

Uporabimo sveže cvetove španskega bezga. Cvetove otresemo in odstranimo peclje, lahko jih na hitro splaknemo. V kozici zavremo vodo, dodamo sladkor in mešamo, da se sladkor raztopi. Odstavimo z ognja in dodamo cvetove španskega bezga, narahlo premešamo. Cvetove namakamo od 10 do 15 minut. Odcedimo in nalijemo v steklenico.

Približno 30 ml oziroma dve žlici sirupa iz cvetov španskega bezga vmešamo v ohlajen kozarec doma skuhanega in dobro ohlajenega čaja ter uživamo v poletnih okusih.

Vabljivo vijoličast sirup iz vijolic:

skodelica cvetov vijolic, skodelica vode, skodelica sladkorja Wiener Zucker za sirupe iz cvetov in zelišč

S stebelc potrgamo cvetove, zelene čašne liste pod cvetki. Ohranimo samo cvetove. Z njimi napolnimo kozarec za vlaganje. V kozici zavremo vodo in vrelo vodo prelijemo čez cvetove. Pustimo stati na sobni temperaturi približno 24 ur. Tekočina se bo obarvala močno modro. Naredimo vodno kopel in cvetno mešanico postavimo v kopel, dodamo sladkor in kuhamo toliko časa, da se sladkor stopi. Odcedimo in nalijemo v steklenico. Tako narejen sirup porabimo v približno pol leta.

Če imamo preveč trdo vodo, dodamo še limonin sok, ki ohrani modro barvo sirupa. S sirupom lahko obarvamo testo za pecivo, mafine, kremo za okraševanje peciva, koktajle in sadne solate.

Popolna mešanica sladkorja za pripravo sirupov iz jagodičja in/ali koščičastega sadja Wiener Zucker je pripravil tudi popolno mešanico sladkorja za pripravo sirupov iz jagodičja in/ali koščičastega sadja s pektinazo, ki preprečuje premočno želiranje sirupa. Tudi ta sladkor je brez kakršnihkoli kemičnih dodatkov, barvil ali arom. Sladkorni sirup vedno primešamo hladnemu sadju, pustimo stati čez noč in naslednji dan sadno zmes predelamo v sirup.

Slastni sokovi iz domače shrambe

Narava nam bo v prihodnjih tednih podarila obilico različnih sadežev in jagodičevja, ki jih lahko porabimo tudi tako, da iz njih naredimo okusne, naravne in domače sokove. Kmalu bodo na voljo rdeči ribez, potem tudi črni, aronija, borovnice, jagode, brusnice, robidnice in maline ter črne bezgove jagode. Nekateri izdelujejo sok tudi iz različnih sort grozdja. Iz vse te naravne ponudbe sadežev lahko nastanejo različne kombinacije sokov, ki jih lahko obogatimo z bezgovimi cvetovi.

Police v domači shrambi lahko napolnimo z domačimi sokovi, ki jih potem uživamo skozi vse leto, zelo privlačni pa so tudi kot darilo za različne priložnosti. Darila, narejena doma, so vedno najboljša.

Sok iz jagod in marelic

S Štefko Kop smo pripravili slasten sok iz jagod in prvih marelic, ki ga lahko ponudimo s stepeno smetano in ponudimo kot izvrstno lahko sladico.

Sestavine:

1 kg koščičastega sadja ali jagodičevja

0,5 l vode

1 kg sladkorja Wiener Zucker za sirupe iz jagodičevja

Postopek:

Sadje očistimo, razkoščičimo in narežemo. V kozico damo koščke sadja in prilijemo pol litra vode ter kuhamo približno deset minut. Sok ohladimo in primešamo sladkor ter dobro premešamo, da se stopi.

Pustimo stati 12 ur, potem sok pretlačimo oziroma spasiramo in ga precedimo. Še enkrat pokuhamo in nalijemo v vroče steklenice. Dobro zapremo in hranimo na hladnem. Za pitje ga lahko redčimo v razmerju 1 del sirupa na 6 delov vode.

Češnjev in metin sirup

Sestavine:

2 kg češenj brez pecljev

2 kg sladkornega sirupa Wiener za jagodičevje in koščičasto sadje

1,5 litra vode

4–5 vejic mete (poprove mete, čokoladne mete)

1 bio limona

Postopek:

Limono operemo v vroči vodi in narežemo na rezine. Zavremo vodo, dodamo češnje in kuhamo deset minut. V vroč sirup dodamo metine vejice in rezine limone. Ohladimo, dodamo sladkor, premešamo, pokrijemo in postavimo v hladilnik za 24 ur. Precedimo in zavremo, kuhamo še tri minute. Napolnimo v vroče steklenice in takoj zapremo.