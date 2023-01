Slastni špinačni trikotniki, ki vam bodo pričarali okus po Grčiji

Če vas je pot kdaj že zanesla v Grčijo, ste na jedilniku zagotovo opazili spanakopito, značilno grško pito s špinačo, ki ji ponekod dodajo tudi feto. Spanakopita je navdihnila tokratni recept za simpatične trikotnike iz vlečenega testa, polnjene s špinačo in feto, ki so lahko hitra malica ali pa simpatičen prigrizek, ki ga postrežete obiskom.

Sestavine

10 listov vlečenega testa

500 gramov špinače

2 rdeči čebuli

1 mlada čebula

2 stroka česna

2 jajci

200 gramov fete

ščepec muškatnega oreška

svež koper

maslo ali olivno olje

sol in poper

Najprej pripravite nadev. Sesekljano rdečo čebulo prepražite na maslu ali olivnem olju, da se zmehča in pozlati, nato dodajte nasekljan česen in pražite še eno minuto. Primešajte grobo nasekljano špinačo in kuhajte, dokler ne ovene, nato odstavite z ognja. Ko se špinačni nadev ohladi, odcedite tekočino, ki se je nabrala, in primešajte feto, jajci, muškatni orešek, nasekljano mlado čebulo, posolite in popoprajte. Če želite oziroma ga imate pri roki, primešajte tudi nasekljan svež koper.

Na delovni površini razprostrite list vlečenega testa in ga rahlo premažite s stopljenim maslom ali olivnim oljem. Čezenj položite še en list testa in ga prav tako namastite. Testo razrežite v tri ali štiri trakove (odvisno, ali želite večje ali manjše trikotnike).

Foto: Shutterstock

Na en konec vsakega traku nadevajte špinačo, nato čeznjo zavijte rob testa, da dobite trikotnik, in tega zlagajte, dokler ne porabite celega traka testa. Enak postopek ponovite s preostankom testa in nadeva.

Zložene trikotnike položite v pekač, ki ga prej namastite ali obložite s papirjem na peko, premažite jih s stopljenim maslom ter pecite okoli pol ure pri 180 stopinjah Celzija, dokler niso zlato zapečeni.

