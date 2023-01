Hitro, poceni in okusno: ta juha izpolnjuje vse tri pogoje

Gomoljna zelena morda ni najbolj privlačnega videza, a to več kot nadoknadi z vitamini, rudninami in vlakninami, ki jih vsebuje, ter blagim okusom. Da iz nje pripravite aromatično in nasitno juho, ki vas bo v zimskih dneh okrepčala in pogrela, potrebujete le malo dodatkov – nekaj čebule, česna in muškatnega oreška.

Juha iz gomoljne zelene

Sestavine

500 mililitrov zelenjavne ali piščančje jušne osnove

pol žlice oljčnega olja

1 čebula

2 stebli zelene

2 stroka česna

ščep muškatnega oreška

50 mililitrov polnomastne smetane

sol in poper

Postopek

V veliki posodi na srednje močnem ognju segrejte pol žlice oljčnega olja in nanj stresite nasekljane čebulo, stebelno zeleno in česen. Lonec pokrijte s priprto pokrovko in dušite, dokler se zelenjava ne zmehča. Nato dodajte še na kocke narezano gomoljno zeleno in zalijte z jušno osnovo. Ko začne vreti, zmanjšajte ogenj in kuhajte od 15 do 20 minut, dokler se gomoljna zelena ne zmehča. Nato posodo odstavite z ognja, primešajte muškatni orešček in smetano, posolite ter popoprajte po okusu. Juho nato zmešajte s paličnim mešalnikom, da postane povsem gladka.

Če želite juhi dodati še nekaj teksture, jo po tem, ko jo nalijete v krožnike, potresite s prepraženimi lešniki ali prav tako prepraženimi kruhovimi kockami.