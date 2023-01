Kokosove kocke oziroma "čupavci": kdo jih je izumil in kako jih pripraviti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Biskvitno pecivo, oblito s čokolado in potreseno s kokosom, je priljubljena sladica tudi v slovenskih domovih. Izumili pa so ga, verjeli ali ne, v Avstraliji.

Tako imenovani čupavci v angleščini nosijo ime lamington, izvor tega imena pa kulinarična zgodovina pripisuje lordu Lamingtonu, ki je med letoma 1896 in 1901 služil kot guverner avstralske zvezne države Queensland.

Charles Cochrane-Baillie oziroma lord Lamington – tisti, po katerem je pecivo dobilo svoje izvirno ime. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

O tem, kako je nastal recept za to priljubljeno pecivo, pa kroži več zgodb. Najbolj uveljavljena pravi, da je lord Lamington nekega dne dobil nepričakovan obisk in je svojemu kuharju, Francozu Armandu Gallandu, naročil, naj za goste hitro pripravi obed. Iznajdljivi kuhar je v časovni stiski iz shrambe vzel ostanke biskvita, ki ga je spekel dan prej, jih narezal na kose, pomočil v čokolado in potresel s kokosom.

Iznajdljivost ali naključje?

Obstaja tudi nekoliko drugačna različica te zgodbe, po kateri so čupavci nastali povsem po naključju: služabnici naj bi kos biskvita med strežbo padel v čokolado. Lord Lamington, ki je bil menda zelo varčen človek, pa ni dovolil, da bi ga zavrgla, ampak je predlagal, naj ga potrese še s kokosom – da si jedci ne bi umazali prstov s čokolado.

Resnica je verjetno nekje vmes, lokacija nastanka pa bo kar držala. V tistem času namreč kokos v evropskih kuhinjah še zdaleč ni bil pogosta sestavina, medtem pa je kuharski mojster Galland imel ženo s Tahitija, kjer so kokos obilno uporabljali.

Različica, polnjena s smetano – nekateri jih polnijo tudi z marmelado. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

Od Avstralije prek Južne Afrike do Balkana

Lamingtoni so tudi danes zelo priljubljeno pecivo tako v Avstraliji kot na Novi Zelandiji, v Avstraliji so leta 2006 celo razglasili nacionalni dan tega posladka – praznujejo ga 21. julija.

Podobne čokoladno-kokosove kocke, sicer nekoliko manjše, poznajo tudi v Južni Afriki, kjer jim rečejo ystervarkies (ježevci), pri nas in v drugih republikah nekdanje Jugoslavije pa jih poznamo kot čupavce. No, za ortodoksne zagovornike pravopisa so kokosove kocke.

Čupavci oziroma kokosove kocke

Biskvit

Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons 3 jajca

100 gramov zmehčanega masla

100 gramov sladkorja

1 čajna žlička vaniljevega ekstrakta

125 gramov moke

1 zavitek pecilnega praška

1 deciliter mleka

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.

Jajca penasto stepite, med stepanjem jim postopoma dodajajte sladkor, da se raztopi. Dodajte mleko in vaniljev ekstrakt, nato primešajte moko s pecilnim praškom, potem pa še maslo. Zmes zlijte v oglat pekač in pecite 30 minut. Biskvit vzemite iz pečice in ga pustite, da se povsem ohladi.

Preliv

500 gramov sladkorja v prahu

50 gramov kakava v prahu

40 gramov zmehčanega masla

1 deciliter mleka

4 jedilne žlice vrele vode

200 gramov kokosove moke

Sladkor in kakav v prahu dobro premešajte, nato dodajte mleko, maslo in vrelo vodo. Mešajte in segrevajte na zelo majhnem ognju, dokler ne dobite gladke kremaste zmesi.

Biskvit narežite na kocke, ki jih s pomočjo vilice ali zobotrebca pomakajte v čokolado, nato pa povaljajte v kokosu. Kocke zložite na pladenj in pustite, da se povsem ohladijo.