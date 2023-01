Kako pripravite sladko pecivo, ki prihaja iz severne Evrope?

Cimetove rolice, zvitki ali polžki, kot jim pravimo v slovenskem jeziku, so priljubljena slaščica predvsem v predelu severne Evrope, poznajo pa jih tudi v Nemčiji, Avstriji in Severni Ameriki (cinnamon rolls). Na Švedskem jim pravijo kanelbulle, na Danskem jih poznajo pod imenom kanelsnegl, na Norveškem pa kot kanelbolle, skillingsbolle ali kanelsnurr. Finci polžkom pravijo korvapuusti, Islandci kanilsnúður, v Estoniji pa jih poznajo pod imenom kaneelirull. V sosednji Avstriji in Nemčiji jim pravijo zimtschnecke. Ljudje v njih uživajo predvsem ob kavi, lahko pa jih jeste tudi za zajtrk ali kot samostojno slaščico.

Cimetovi polžki oziroma cimetove rolice

Za pripravo 14 cimetovih rolic potrebujete:

Testo

500 g moke

15 g kvasa

70 g masla

1 ščepec soli

1 limona

80 g sladkorja

1 jajce

2,5 dl mleka

3 žlice ruma

Iz vseh zgoraj naštetih sestavin najprej ugnetemo kvašeno testo, ki ga pustimo dvakrat vzhajati.

Med tem pripravimo nadev, in sicer tako, da v skledici zmešamo sladkor in cimet. Maslo v kozici segrejemo, da se stopi, nato ga odstavimo.

Nadev

1 skodelica trsnega sladkorja

2,5 žlice cimeta v prahu

0,3 skodelice masla

Preliv pripravimo tako, da vse sestavine zmešamo z električnim mešalnikom ali metlico.

Preliv

8 žlic masla

1,5 skodelice sladkorja v prahu

0,25 skodelice svežega sira

0,5 žličke vaniljevega izvlečka

ščepec soli

Ko testo vzhaja, naredimo nadev in preliv, nato se lotimo izdelave polžev in njihove peke:

Po pripravi nadeva in preliva vzhajano testo razdelimo na dva dela. Vsakega razvaljamo na pomokanem prtu, pol centimetra na debelo, in ju oblikujemo v pravokotnik.

Razvaljano testo nato pokapljamo z maslom in potresemo z mešanico cimeta in sladkorja. Testo s pomočjo prta zvijemo natančno in čim bolj na tesno. Pri tem ga rahlo vlečemo. Zvitke nato oblikujemo in razrežemo na kolute, debele tri centimetre.

Foto: Shutterstock

V naslednjem koraku pekač namastimo ali obložimo s papirjem za peko. Polže previdno položimo v pekač. Med njimi ohranimo dovolj prostora, ker bodo med peko še narasli. Pekač damo v pečico in temperaturo naravnamo na 50 stopinj Celzija ter polže pustimo vzhajati pol ure. Nato povečamo temperaturo v pečici na 180 stopinj Celzija. Polže pečemo 35 minut, da postanejo zlato rumeni.

Pečene cimetove polže prelijemo s prelivom ter jih pustimo počivati 20 minut, nato jih preložimo na servirni krožnik in postrežemo.