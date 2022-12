Reciklirana kuharija za praznike brez zavržene hrane

Oglasno sporočilo

Verjetno se vsak izmed nas kdaj znajde v položaju, ko bi rad porabil ostanke kosila, večerje. Ne le, da tako poskrbimo za manj zavržene hrane, preizkusimo se lahko v inovativnosti in kombiniranju zanimivih novih jedi. Če vam je ostal pečen puran ali je ostankov peciva in biskvita enostavno preveč, predlagamo, da preizkusite naslednja recepta, ki sta nastala v okviru natečaja Reciklirana kuharija Lidla Slovenija in programa Ekošola.

Lidl Slovenija s programom Ekošola že deveto leto pripravlja projekt Hrana ni za tjavendan, katerega namen je otroke, mladostnike, starše in učitelje ozavestiti o količinah zavržene hrane ter jim ponuditi orodja za reševanje problematike v njihovem vrtcu, šoli in doma. V šolskem letu 2022/2023 se je v projekt prijavilo rekordnih 215 izobraževalnih ustanov iz vse Slovenije!

Eden od vsakoletnih pomembnih delov projekta je tudi natečaj Reciklirana kuharija, v katerem sodelujoče izobraževalne ustanove raziskujejo, kako iz preostanka jedi ustvariti nekaj popolnoma novega. Najboljši recepti pristanejo tudi v posebni kuharski knjižici.

Vseh sedem lahko najdete na spletni strani Boljši svet ali pobrskate med Lidlovimi recepti.

Zimska solata s pečenimi puranjimi koščki

Fotografija: Petra Slapar, Idiyas

Priprava:

Ostanke pečenega puranjega mesa razrežemo na majhne koščke in jih v ponvi pogrejemo na majhni temperaturi. Dodamo pest indijskih oreščkov in brusnic ter začinimo s ščepcem soli, poprom in z muškatnim oreščkom. Po želji dodamo kitajsko mešanico začimb. Meso z začimbami občasno premešamo in pražimo tako dolgo, da je hrustljavo. Malo pred koncem praženja dodamo med in na hitro premešamo.

Lističe berivke očistimo in po potrebi narežemo. Solatni preliv pripravimo iz soka klementine, granatnega jabolka in limete, ki mu dodamo naribano rdečo čebulo, sezamovo in olivno olje. Po želji dodamo sojino omako.

V omako vmešamo še sok, ki ga izcedimo iz na drobno naribanega ingverja, solimo in premešamo. Polovico pripravljenega solatnega preliva polijemo po lističih berivke, dodamo prepraženo meso, premešamo in prilijemo še drugo polovico solatnega preliva.

Na jed potrosimo peške granatnega jabolka in na drobno narezano rdečo papriko. Po želji dodamo še polpekočo češnjevo omako in dekoriramo z nekaj lističi sveže mete.

Solato lahko postrežemo samostojno ali jo uporabimo kot nadev za tortilje.

Avtor recepta: Art Romih Jelenc, SŠ za gostinstvo in turizem Maribor

Reciklirane kroglice

Priprava:

Ostanke peciva in biskvita zmeljemo. Suho sadje, oreščke, bonbone, praline narežemo na majhne koščke. Ostankov peciva, biskvita, suhega sadja, bonbonov, pralin potrebujemo približno 400 gramov. Vse skupaj med seboj dobro premešamo, dodamo stopljeno maslo, sadni sirup in kakav.

Vgnetemo v maso in jo postavimo v hladilnik, da se nekoliko ohladi. Medtem nad vodno soparo posebej raztopimo belo in črno čokolado. Iz ohlajene mase oblikujemo kroglice, ki jih pomakamo v čokolado in okrasimo z barvnimi mrvicami in sladkornimi okraski.

Kroglice lahko serviramo v papirnate modelčke ali na palčke in tako dobimo grizike.

Namig: če so kroglice mehke, jih še za nekaj časa postavimo v hladilnik in šele nato oblivamo s čokolado.

Recept so pripravili otroci OŠ Gorišnica.