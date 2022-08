Recepti za solate: popoln poletni obrok

Ko govorimo o okusih poletja, se nam v misli prikradejo solate z okusnimi prelivi, s katerimi jim dodamo najrazličnejše odtenke okusov. Mednje zagotovo spada tudi bučno olje , ki je hkrati prava zakladnica nenasičenih maščob, vitaminov in mineralov. Z značilnim aromatičnim vonjem in okusom je bučno olje nepogrešljivo v kulinariki. Najpogosteje se uporablja za prelive k solatam, ki predstavljajo priljubljen poletni obrok, saj so hitro pripravljene, poleg tega pa so polne hranljivih snovi.

Priprava solate vam ne vzame veliko časa, hkrati pa je lahko polnovreden obrok v poletnih mesecih. Foto: Shutterstock

Kljub dejstvu, da je bučno olje največkrat uporabljeno v solatah, pa ga lahko dodamo tudi marinadam, omakam, prelivom za testenine in rižote, hladnim mesnim jedem, juham, namazom in celo sladicam. Med slednjimi je pravi gurmanski užitek vaniljev sladoled, prelit z bučnim oljem.

Bučno olje je ena največjih kulinaričnih dragocenosti severovzhodne Slovenije Oljarna JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi že desetletja proizvaja naravno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, ki slovi po prijetnem vonju in polnem okusu. Odlična bučna semena iz krajev z največ sonca v Prlekiji in Prekmurju dajejo olju osnovo za kakovost. Kakovost bučnega olja pa je tesno povezana z načinom predelave in izvorom bučnih semen. Štajersko prekmursko bučno olje je pridelano po naravnem tradicionalnem postopku, po receptu prednikov. V svoj jedilnik ga vključujejo vsi ljubitelji zdrave prehrane. Bučno olje je lahko dodatek različnim jedem in solatam, uporabljamo pa ga lahko v vsaki prehrani in si ustvarimo pravi gurmanski užitek. Dokaz za pravo bučno olje je oznaka na etiketi "zaščitena geografska označba". Pri tej oznaki ste lahko prepričani, da je olje pridelano iz semen buč, ki so zrasle v Sloveniji. S tem je zagotovljeno, da je olje iztisnjeno brez kemijskih dodatkov, torej na star tradicionalen način. Od leta 2012 je Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija zaščiteno tudi na območju EU in vpisano v EU-register zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Solate so prava osvežitev v poletnem času

Poleti so solate pogosto na meniju tudi kot samostojen polnovreden obrok. Ta hitra in preprosta jed je prijetno hrustljava in polna svežih sestavin – prav tisto, po čemer hrepenimo poleti in nas ne bo obtežilo. Pripravljena v kombinaciji s stročnicami, žiti, rižem, sadjem ali popečenim mesom namreč predstavlja polnovreden obrok, ki nas dodobra nasiti in hkrati osveži. Možnosti, kako si pripraviti solato, so neskončne, vse je odvisno od naših želja in kombinacij okusov, ki so nam všeč. Če ne veste, kako začeti, je prvi korak lahko ta, da preprosto svoji priljubljeni solati dodate eno novo sestavino. Lahko pa poskusite z enim od preverjenih receptov, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija – 10 % popusta Bučno olje je dober vir nenasičenih maščob. Vonj in okus, ki spominja na orehe, se odlično obnese v solatnih prelivih ali kot samostojno olje pri pripravi solat.





Solata s piščancem in mangom

Sestavine:

Solata s prelivom iz bučnega olja Oljarna JERUZALEM SAT bo navdušila vaše brbončice. Foto: Shutterstock 200 g piščančjih prsi, narezanih na trakce

sol

sveže mleti črni poper

½ srednje velike glave ohrovta zelja, narezanega na tanke rezine

1 velik ali 2 manjša zrela manga, narezana na polmesece

2 manjši kumari

1 zrel avokado, narezan na kocke

grobo sesekljani praženi soljeni arašidi za okras

sveži listi bazilike

Sestavine za preliv:

1 žlica sveže naribanega ingverja

2 žlici medu

2 žlici soka limete

1 žlica bučnega olja Oljarne SAT

1 čajna žlička praženega sezamovega olja

sol

Priprava:

Sestavine za preliv združimo v manjši skledi. Piščanca začinimo s soljo in poprom ter ga v ponvi popečemo. V večji skledi zmešamo ohrovt, mango, kumare in avokado. Dodajmo preliv in nežno premešamo, da se sestavine prekrijejo in premešajo. Na koncu solato okrasimo s sesekljanimi arašidi in baziliko.

Poletna testeninska solata

Sestavine:

Bučno olje Oljarne SAT Jeruzalem je zelo bogatega okusa in popestri okuse poletnih solat. Foto: Shutterstock 200 gramov testenin

3 kumare, narezane na tanke polmesece

10 češnjevih paradižnikov, prepolovljenih

1 pločevinka čičerike

½ lončka oliv brez koščic

1 lonček zdrobljenega feta sira

Sestavine za preliv:

2 žlici svežega limoninega soka

1/2 žličke gorčice

2 dcl bučnega olja Oljarne SAT

2 žlici sveže sesekljanega kopra

1 nasekljana rdeča čebula

sol

poper

Priprava:

V loncu skuhamo testenine. Medtem pripravimo preliv za solato. V skledi zmešamo limonin sok in gorčico. Med mešanjem počasi dodajamo olje, da se popolnoma združi. Vmešamo koper in rdečo čebulo, nato pa začinimo s soljo in poprom.

Ko je preliv pripravljen, mu dodamo oprane in odcejene testenine, kumare, češnjeve paradižnike, čičeriko in olive ter vse skupaj dobro premešamo. Po vrhu posujemo feta sir. Ta solata bo v hladilniku zdržala tudi do 4 dni.

Oljarna JERUZALEM SAT 10. septembra med 9. in 14. uro vabi na dan odprtih vrat. Lahko boste degustirali različna olja, namaze iz olja ali bučnice ter celo sladice, pripravljene iz bučne moke, pokazali pa vam bodo tudi predelavo olja. Okusili boste lahko še pravo prleško jüžino.



Med obiskom čarobnega kraja sredi sončne Prlekije, ki velja za deželo z največ sončnimi dnevi pri nas, boste od blizu spoznali, kako se prideluje bučno olje, ki mu z razlogom pravimo tudi eliksir mladosti, saj ima tako bogato sestavo hranilnih snovi, da ga moramo nujno vključiti v svojo prehrano.

Kraljevska solata s stročnicami, jajci in pečeno panceto

Sestavine:

Bučno olje Oljarne SAT Jeruzalem se lahko uporablja tudi kot dekoracija najrazličnejših jedi. čičerika

rdeč fižol

rjav fižol

koruza

manjši koromač

100 g rukole

100 g motovilca

2 jajci

nekaj rezin hamburške slanine

10 češnjevih paradižnikov

Sestavine za preliv:

sok polovice limone

bučno olje Oljarne SAT

sol

Priprava:

Koromač očistimo, narežemo na rezine in skuhamo v slanem kropu, potem ga odcedimo in ohladimo. Jajca skuhamo, ohladimo in narežemo na polovico. Medtem pripravimo stročnice in koruzo, očistimo rukolo in motovilec ter razpolovimo češnjeve paradižnike. Hamburško slanino narežemo na manjše, malce debelejše rezine in jih popečemo. Nato na večji servirni krožnik razdelimo vse sestavine na način, da se med seboj ne mešajo. Zelenjavo solimo, pokapljamo z nekaj limoninega soka ter prelijemo z bučnim oljem. Čisto na koncu dodamo še rezine pečene slanine.

Preverite še druge recepte z bučnim oljem: