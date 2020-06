Odprta kuhna po novem dvakrat na teden #video

Odprta kuhna ohranja lokacijo v središču Ljubljane, kamor bo ob lepem vremenu vabila ob četrtkih in petkih. Na številnih stojnicah bodo že danes na voljo najrazličnejše specialitete; od tradicionalnih slovenskih jedi prek mesa na žaru, okusov Sredozemlja in brezmesnih burgerjev do sladic. Tu so še vina, piva, džin in še več, piše STA.

Tokrat v dvodnevni obliki

"Veseli smo, da lahko gostinskim ponudnikom in dolgoletnim prijateljem, ki so jih posledice epidemije še posebej hudo prizadele, znova ponudimo platformo, ki bo njihove jedi prinesla med ljudi, na ulico," sta v sporočilu za javnost poudarila soustanovitelja Odprte kuhne Alma in Lior Kochavy. Prireditev po njunem prepričanju pomeni priložnost za iskrivo in okusno druženje.

Foto: Odprta kuhna

"Veseli smo, da Odprta kuhna v dvodnevni obliki postaja tako pomemben del ponudbe tržnice. Vse to je mogoče, ker v Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice vidijo širšo sliko potenciala osrednje ljubljanske tržnice, kar je zdaj še posebej pomembno, da mestno središče postopoma znova oživi," sta dodala Kochavyjeva.

Na spletni strani prireditelji opozarjajo ukrepe, ki naj bi obiskovalcem zagotovili varno in sproščeno počutje. Med stojnicami ponudnikov bo tako več prostora, pa tudi miz in sedišč bo nekaj manj. Mize in stojnice bodo redno razkuževali, razkužila bodo na voljo tudi pri vsakem ponudniku. Na vseh stojnicah bo omogočeno brezgotovinsko poslovanje, ukinjena pa bo možnost samopostrežbe, poroča STA.

Uporaba mask ni obvezna

Ker je Odprta kuhna na prostem, uporaba mask ni obvezna. Če bi se zgodilo, da obiskovalci ne bi mogli ohranjati ustrezne varnostne razdalje, pa prireditelji uporabo maske priporočajo. "Računamo tudi na to, da se bo število obiskovalcev porazdelilo med oba dneva ter da bomo vsi odgovorno skrbeli za ustrezno razdaljo in higieno rok," so poudarili.

Foto: Bojan Puhek

Vsi ponudniki so medtem zavezani sledenju navodilom in priporočilom, ki jih za gostinstvo izdajajo Nacionalni inštitut za javno zdravje in druge pristojne institucije, držijo pa se tudi sicer veljavnih in zelo strogih standardov HACCP. "Tako bodo na primer ves čas uporabljali ustrezno zaščitno opremo (maske in rokavice, ki jih bodo redno menjavali), redno umivali in razkuževali roke, razkuževali vse površine, zagotavljali ustrezno varnostno razdaljo ter čim manjši stik med osebjem in gosti," so poudarili na spletni strani Odprte kuhne.

Ne nazadnje Odprta kuhna ostaja naravnana trajnostno. "Čistejše okolje bomo zagotavljali z biorazgradljivim priborom za enkratno uporabo ter povratnimi ali biorazgradljivimi kozarci, pri ustreznem ločevanju odpadkov pa bodo obiskovalcem še vedno pomagali svetovalci," so še dodali, še navaja STA.