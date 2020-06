Dobrodelna dražba vin je končana - hvala vsem, ki ste sodelovali!

Pretekli meseci so bili težki tudi za vinarje, z zaprtjem gostinskih lokalov, hotelov in drugih turističnih objektov je prodaja vin močno upadla. Vinarji iz Goriških brd kljub temu optimistično zrejo v prihodnost in obiskovalce vabijo v svoje kleti. 20. in 21. junija, ko prihaja poletje in bodo dnevi najdaljši, bodo v Brdih tradicionalni Dnevi odprtih kleti, na katerih bo letos sodelovalo kar 28 vinarjev.

Čeprav so v svojem poslu močno občutili posledice koronakrize, so želeli briški vinarji po svojih najboljših močeh pomagati tudi drugim. Tako so tudi letos, že tretje leto zapored, podarili svoja vina, ki smo jih na Siol.net ponudili na dobrodelni dražbi. Izkupiček dražbe bo namenjen šolskemu skladu OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in družini na hudi življenjski preizkušnji zaradi bolezni hčerke.

Dražba je končana

Dražbo smo končali 15. junija ob 12. uri. Dražitelje, ki so oddali najvišje ponudbe, bomo kontaktirali.

Zahvaljujemo se briškim vinarjem, ki so podarili svoja vina, in vsem, ki ste sodelovali na dražbi. Tisti, ki vam na dražbi ni uspelo ujeti nobene od steklenic, pa bi vseeno radi prispevali za šolski sklad OŠ Alojza Gradnika v Dobrovem ali za družino v stiski, lahko to še vedno storite:

V dobrodelne namene lahko seveda darujete tudi brez sodelovanja na dražbi. Sredstva za šolski sklad osnovne šole Dobrovo zbirajo na transakcijskem računu SI 56 0120 7603 0644 840 (OŠ ALOJZA GRADNIKA DOBROVO, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo; namen nakazila: ZA ŠOLSKI SKLAD), donacije za družino z malčico, ki ima levkemijo, pa zbira območni Rdeči križ na transakcijskem računu SI56 6100 0001 2761 764 (RKS - OZ NOVA GORICA, Ul. Tolminskih puntarjev 8, 5000 Nova Gorica; sklic: 00-2232; koda namena: CHAR).