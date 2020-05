To je nova pridobitev v Ljubljani, ki bo navdušila vse kavoljube in sladkosnede

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na posestvu primestne vile Ruska dača bo prihodnji mesec svoja vrata odprla romantična kavarna, kjer boste lahko uživali ne samo v odlični kavi, temveč tudi v čajih najstarejše čajne hiše v Evropi in odličnih sladicah slaščičarskega velemojstra Karima Merdjadija.

Kavarna Ruska dača zagotavlja sproščujoče okolje stran od mestnega vrveža. Foto: Kavarna Ruska dača

Primestna vila, zaradi svoje podobe poimenovana Ruska dača, je neslovenski tip hiše, edinstven v našem prostoru, zato so ga razglasili za kulturni spomenik. Po nekaj let trajajoči prenovi, pri kateri jim je uspelo ohraniti pristno podobo hiše iz leta 1908 - takratni lastnik Franc Petrič jo je obnovil v slogu ruskih počitniških hiš -, bo 1. junija na posestvu Ruske dače v Zgornjih Gameljnah svoja vrata odprla tudi kavarna.

V kavarniškem paviljonu je prostora za 30 ljudi, na dveh vrtnih terasah z razgledom na Šmarno goro pa za okoli 60 – seveda še vedno ob upoštevanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov. Gostje bodo lahko uživali v odlični kavi Illy, čajih najstarejše čajne hiše v Evropi Dammann Fréres, katere začetki segajo v leto 1692, in sladicah našega velemojstra slaščičarstva Karima Merdjadija iz podjetja Atelier Karim.

Ruska dača stoji na obrobju Ljubljane, v Zgornjih Gameljnah. Foto: Ana Kovač

Delovanje kavarne bodo v prihodnje dopolnili s številnimi kulturnimi, umetniškimi in aktualnimi pogovornimi vsebinami. Še posebej živahno bo poleti. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili glasbenim večerom, zabavnim predstavam stand up komedije in drugim sproščujočim kulturnim doživetjem.

Pa še novica za vse, ki v prihodnjih tednih iščete prostor za slavje ali poslovno srečanje: vse kapacitete in storitve Ruske dače, vključno z vilo, je mogoče tudi najeti za poslovne ali zasebne dogodke, kot so poslovna srečanja, kosila, večerje ter tudi obletnice, poroke in druga družinska ali poslovna slavja.