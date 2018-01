Ljubljanska mačja kavarna Cat Caffe zapira svoja vrata #video

Ljubljanska kavarna Cat Caffe z mačkami in edina tovrstna v Sloveniji bo konec januarja končala svoje poslovanje. Oktobra lani je kavarna zaradi varnosti mačk prepovedala vstop otrokom, mlajšim od deset let, kar pa ni razlog, da bodo lokal zaprli, pravi lastnik Robert Sankovič.

Foto: Thinkstock

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cat Caffe je prva kavarna z mačkami v Sloveniji, svoja vrata pa je gostom odprla pred tremi leti. Čeprav je bila na prvi pogled videti kot vsak drug lokal, je v njej jedlo, spalo in se igralo sedem udomačenih mačk. Konec lanskega oktobra sta lastnika v lokal vpeljala prakso iz tujine in zaradi slabih izkušenj vstop v kavarno prepovedala otrokom, mlajšim od deset let.

[video: 67355 / ]

Včeraj zvečer so na svoji strani na Facebooku napisali obvestilo strankam, da 31. januarja zapirajo svoja vrata. Obiskovalcem so se zahvalili za vse obiske, pohvale, fotografije in pozitivno energijo.

"Želela sva delati s temi mačkami"

Lastnik kavarne Robert Sankovič nam je povedal, da sta s solastnico in partnerico Tino Piskač Sedej o zaprtju lokala razmišljala že nekaj časa, saj je bil njun poslovni načrt omejen: "Vedela sva, da dolgoročno lokala ne bova mogla imeti, ker se bodo mačke starale."

Vpeljati in vedno znova kupovati ali posvajati novih mačk nista želela. "Hotela sva delati s temi mačkami," je dodal Sankovič.

Ali bomo imeli v Sloveniji še mačjo kavarno?

Po treh letih delovanja sta se lastnika odločila, da bosta zapustila gostinske vode. Zanimalo nas je, ali bo vodenje lokala prevzel kdo drug, vendar sta se lastnika odločila, da nepremičnine ne bosta prodala.

"Nepremičnina bo ostala najina, vendar v njej ne bo več lokala," je skrivnostno povedal Sankovič. Nepremičnino bosta preuredila, v kaj, pa nam lastnik lokala še ni hotel razkriti.

Foto: Okawa Kagu

Kaj bo z mačkami?

Lastnik kavarne nam je zatrdil, da bo za mačke še naprej lepo poskrbljeno, saj bodo vse ostale v družinski lasti: "Mačke gredo seveda z nama. Za vse ne bova skrbela sama, bodo pa v družinskem krogu."