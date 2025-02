Župana obeh Goric: Lahko se razvijamo, veselimo in bogatimo skupaj #foto

Z železniške postaje v Gorici je ob 10. uri v sončnem vremenu krenila povorka in začela celodnevno slavje, ki bo pod okriljem slogana Od postaje do postaje potekalo do večera. Prve takte Evropske prestolnice kulture so ubrali v čezmejnem orkestru GONG. Spremlja jih množica ljudi, med njimi otroci, lokalni župani in predvsem vsi ljubitelji kulture. Po prvih ocenah se je na goriškem trgu Travnik zbralo več kot 1500 meščanov in gostov.

Na goriški železniški postaji se je že uro pred začetkom dogajanja začela zbirati dobro razpoložena množica ljudi, ki sta jih animirala moderatorja v slovenskem in italijanskem jeziku. Povorko, na kateri so med drugim sodelovali predstavniki lokalnih društev, zamejskih organizacij in gostov iz pobratenih mest, se je na poti priključil združen orkester slovenske in italijanske policije, spremljale pa so jo številne novinarske ekipe.

Trg Travnik v Gorici je dopoldne gostil prvo od treh osrednjih prireditev letošnje Evropske prestolnice kulture (EPK), ki jo skupaj gostita Nova Gorica in Gorica. Trg, ki je zgodovinsko pomemben tudi za Slovence, je v lepem vremenu zapolnilo po prvih ocenah več kot 1500 meščanov in gostov. V programu je med drugim nastopil mladi tržaški violinist Pierpaolo Foti, ob koncu pa so zadoneli zvonovi goriških cerkva in zbrani so se v povorki napotili proti Novi Gorici, kjer bo vrhunec današnjega dogajanja.

Zbrano množico sta pred odhodom v sosednjo Novo Gorico nagovorila župana obeh mest, Samo Turel in Rodolfo Ziberna, ki sta poudarila pomen sožitja, sodelovanja in evropskih vrednot.

Novogoriški župan Samo Turel je v nagovoru dejal, da so si na skupnem čezmejnem območju številne generacije že desetletja prizadevale za premoščanje meja in življenje v sožitju ter prijateljstvu, prebivalci obeh mest pa so tesno povezani tudi s sorodstvenimi in prijateljskimi vezmi. Poudaril je tudi pomen slovenske skupnosti v Italiji.

"Kljub težki in tragični preteklosti na tem čezmejnem območju skupaj dokazujemo, da je sožitje in sodelovanje mogoče, še več, da se lahko razvijamo skupaj. V tem duhu in na osnovi evropskih vrednot smo skupaj zasnovali tudi projekt Evropske prestolnice kulture in uspelo nam je," je poudaril Turel.

Letos bo po njegovih besedah goriški čezmejni prostor na očeh mednarodne javnosti, kar bo pozitivno za njegovo promocijo in tudi tamkajšnji storitveni sektor. "Ko pa bodo luči Evropske prestolnice kulture decembra ugasnile, se bo začela naša nova skupna pot, obogatena z dediščino tega projekta, z novimi investicijami, kulturnimi vsebinami in zasnovanimi projekti. Temu prostoru naj prinesejo nove priložnosti in nov razvoj," je sklenil Turel.

Goriški župan Rodolfo Ziberna pa je zbranim na Travniku je dejal, da gre za trenutek veselja, potem ko ponoči ni spal kot pred izpiti. Po njegovih besedah je EPK v somestju na meji med Slovenijo in Italijo prvi tako odmeven dogodek v obeh mestih, Evropi in širše.

"Začenja se nova doba," je dejal Ziberna in izrazil prepričanje, da skupni dogodek pomeni preporod v odnosih. Ob koncu je objel in poljubil novogoriškega kolega Turela, s katerim se je, kot je dejal, v zadnjem obdobju videl večkrat kot s soprogo.

Na otvoritvi celoten državni vrh

Ob 14. uri bo kulturna parada, ki jo oblikuje več kot 1.400 nastopajočih, dosegla mejo.

Ob začetku EPK so v obeh Goricah pripravili kar 14-urno dogajanje na petih lokacijah, na katerih bo nastopilo več kot 2000 ljudi. Ogledali si jih bodo tudi številni visoki gostje, med njimi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in nje italijanski kolega Sergio Mattarella, premier Robert Golob, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, evropska komisarka iz Slovenije Marta Kos in številni ministri za kulturo iz evropskih in balkanskih držav.

Osrednji umetniški spektakel se bo začel ob 18. uri na novogoriškem Trgu Edvarda Kardelja s pozdravom predsednika slovenske vlade Roberta Goloba, nato bo sledila brezmejna zabava na trgih in različnih manjših prizoriščih v obeh mestih.

Koncept dneva odprtja EPK Nova Gorica-Gorica je zasnovala režiserka Neda Rusjan Bric.

