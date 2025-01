V Novi Gorici predstavili program slovesnosti ob odprtju, trajala bo 14 ur

V Novi Gorici so danes predstavili program slovesnosti ob začetku projekta Evropska prestolnica kulture, ki se bo na obeh straneh meje zgodila na slovenski kulturni praznik 8. februarja. Med 14-urno slovesnostjo bo na petih lokacijah v Novi Gorici in Gorici nastopilo več kot dva tisoč ljudi, obetajo se tudi številni visoki obiski.

Dnevni del odprtja Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica z imenom Od postaje do postaje se bo začel že ob 10. uri na goriški železniški postaji, čez dan pa bo potoval po obeh obmejnih mestih in se s številnimi nastopi in nagovori tudi večkrat ustavil. Kot je na današnji novinarski konferenci v Novi Gorici za STA povedala režiserka in idejna vodja slovesnosti Neda Rusjan Bric, bo skupno nastopilo več kot dva tisoč nastopajočih, mesti bosta gostili tudi številne ugledne goste – med drugim prihaja italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Prvi del dogodka bo med 10. in 15. uro. Z goriške postaje bodo združeni pihalni orkestri pot po Korzu nadaljevali proti središču mesta, kjer bo glasbeno štafeto prevzel združeni orkester slovenske in italijanske policije. Na trgu Travnik jih bosta ob 11.15 pričakala župana Nove Gorice in Gorice, Samo Turel in Rodolfo Ziberna, ki bosta nagovorila meščane Gorice in goste od vsepovsod, z bogatim kulturnim programom pa se bo začela čezmejna parada z množico nastopajočih. Kot obljubljajo organizatorji, naj bi jih bilo več kot 700 na vsaki strani meje.

K sodelovanju so namreč povabili vsa športna in kulturna društva iz lokalnega okolja, ki bodo v dvourni paradi, ki jo pripravljata Tamara Babič Nikiforov in Stefano Palaferri, napolnila ulice s plesom, glasbo in petjem. Mejo bo parada prešla okoli 14. ure na mejnem prehodu na Erjavčevi ulici in pot nadaljevala do Bevkovega trga, kjer jo bosta ob 15. uri ponovno pričakala oba župana.

Trg, ki si ga delita dve državi

Uradno odprtje bo vrhunec doživelo ob 16. uri z nagovori na Trgu Evrope. Omenjeni trg, ki je delno v Sloveniji, delno pa v Italiji, združuje obe mesti in ima visoko simbolno vrednost za prebivalce obeh Goric. Kot so že med pripravami na EPK obljubili predstavniki obeh občin, bo po obnovi tu nastal zeleni prostor za srečanja, zabavo in kulturne prireditve.

Osmega februarja bodo tam nastopili predvsem govorniki, poleg predsednice države Nataše Pirc Musar in italijanskega predsednika Sergia Mattarelle bodo spregovorili še številni drugi visoki predstavniki Slovenije, Italije in Evropske komisije, policijska orkestra obeh držav pa bosta izvedla himne Slovenije, Italije in Evropske unije. Kot še poudarjajo organizatorji, je prostor na Trgu Evrope precej omejen, in ker bodo veljali tudi strogi varnostni ukrepi, bodo lahko obiskovalci dogajanje spremljali tudi na Bevkovem trgu in goriškem Travniku. Televizijski prenos prireditve bosta prenašala tudi Radiotelevizija Slovenija in italijanski RAI.

Umetniški spektakel slovesnega odprtja GO! 2025 na trgu Edvarda Kardelja v Novi Gorici se bo začel ob 18. uri s pozdravom slovenskega premierja Roberta Goloba, ki mu bo sledil multiinstrumentalist Boštjan Gombač. Ta bo zaigral na neandertalčevo piščal, ki velja za najstarejši instrument na svetu. Spremljali ga bodo pihalni orkestri iz Idrije in iz Cerknega.

V točkah, s katerimi bodo organizatorji projekta predstavili posamezne programe, bodo sodelovali igralci Lara Fortuna, Martin Mlakar, Francesco Borchi, Gaja Višnar, člani Mladega odra AMO in dijaki Umetniške gimnazije Nova Gorica, v Berlinu živeči ilustrator Cosimo Miorelli, akrobatska skupina Dunking Devils, Duo Silence, pianista Aleksander Gadžijev in Giuseppe Guarrera, plesna skupina MN Dance Company s plesalci Branka Potočana, umetniški kolektiv BridA, slovenska DJ-ka Brina Knauss, rokovski pevec in domačin Bor Zuljan ter skupina MRFY s pesmijo, ustvarjeno skupaj s skupino Laibach. Za konec bodo operni solisti Raiven, Laura Ulloa, Gregor Ravnik in Federico Lepre z opernim zborom Borderless Opera Choir pod vodstvom zborovodje Elie Macrìja in s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija izvedli priredbo pesmi Skupaj/Insieme, ki bo rdeča nit slavnostnega dne. Ob tem organizatorji pripravljajo še nekaj presenečenj.

Foto: Ana Kovač Celodnevno dogajanje bo nadgradila brezmejna zabava z začetkom ob 18.45. DJ Brina Knauss bo začela dogajanje na Trgu Edvarda Kardelja in še dobro uro zabavala goste na istem prizorišču. Na Trgu Evrope se bo ob 20.30 začela zabava z drugima DJ, ko bosta nastopila Daddy G in Andy Smith. Za ljubitelje glasbe v živo pa bo ob 20. uri na Bevkovem trgu nastopila skupina MRFY. Zabava se bo nadaljevala pozno v noč po barih, klubih in restavracijah obeh mest.

Na novogoriški občini opozarjajo na zapore cest zaradi prireditve. Najdlje bo zaprta Kidričeva ulica od krožišča z Ulico Tolminskih puntarjev in Erjavčevo ulico do OTP banke, in sicer že od dneva pred prireditvijo do nedelje, 9. februarja. Na dan prireditve bosta delno zaprti tudi Erjavčeva ulica in Ulica Tolminskih puntarjev. Informacije o zaporah cest in parkirnem režimu v mestu bodo sproti objavljali na novi spletni strani www.go-borderless.eu.