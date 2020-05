Živila, ki jih je varno jesti tudi (nekaj časa) po pretečenem roku #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ste si ob začetku epidemije nakopičili zaloge hrane, zdaj pa ugotavljate, da je marsikateremu živilu že pretekel rok trajanja? Ne zavrzite jih takoj, mnoga so še vedno užitna.

Skoraj vsako živilo razen sadja in zelenjave, ki nista na prodaj zapakirana, ima na embalaži naveden rok trajanja oziroma uporabnosti. Pri nekaterih je naveden rok, do katerega naj bi bilo živilo užitno, pri drugih rok, do katerega ga je priporočljivo porabiti, ker se bo nato njegova kakovost slabšala.

Vsi ti roki pa so le okvirni - živila se praviloma ne pokvarijo v trenutku, ko preteče navedeni rok trajanja. Še več, mnoga so povsem užitna še precej časa po tem.

Nekaj primerov:

Seveda gre za okvirne vrednosti, (skoraj) vsako živilo se slej ko prej pokvari, zato velja uporabiti nekaj zdrave pameti, predvsem pa svoje čute - voh, vid in tip. Ko se hrana pokvari, je to v večini primerov zelo očitno, pa naj gre za neprijeten vonj, plesen, gnilobo ali razbarvanost.

Pri konzervirani hrani bodite pozorni tudi na embalažo samo: če je konzerva kjerkoli vbočena ali izbočena, poškodovana ali predrta, jo zavrzite. Enako storite, če je vsebina nenaravne barve, če ima neprijeten vonj, če se je na njej razvila plesen ali je prekrita s penasto tekočino.

