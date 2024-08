Razkrivamo živila, ki vsebujejo nikotin

Nikotin je kemična spojina, ki je naravno prisotna v številnih snoveh, najpogosteje pa jo povezujemo s tobakom in kajenjem. Najdemo pa ga tudi v živilih, ki jih uživamo na dnevni bazi. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kje vse je prisoten in kaj moramo o njem vedeti.

V katerih živilih najdemo nikotin?

Paradižnik: Majhne količine nikotina so v paradižniku in izdelkih iz paradižnika.

Krompir: Krompir, zlasti nezreli, vsebuje majhne količine nikotina.

Jajčevci: Vsebujejo nekoliko višje koncentracije nikotina v primerjavi z drugimi živili.

Paprika: Tudi paprika vsebuje sledi nikotina.

Cvetača: To je še ena rastlina, ki vsebuje majhne količine nikotina.

Ali je nikotin v živilih nevaren?

Koncentracija nikotina v zgoraj omenjenih živilih je izredno nizka. Povprečna oseba bi morala zaužiti ogromne količine teh živil, da bi dosegla raven nikotina, ki bi lahko povzročila škodo. Količina nikotina v enem jajčevcu je na primer ocenjena na približno 0,01 miligrama, kar je zanemarljivo v primerjavi z eno cigareto, ki vsebuje okoli en miligram nikotina, zato naj vas dejstvo, da določena živila vsebujejo nikotin, ne vznemirja.

Primerjava nikotina v hrani in cigaretah

Količina nikotina v živilih, kot so paradižnik, krompir, jajčevci, paprika in cvetača, je neprimerljivo manjša kot v cigaretah, saj en zelenjavni obrok vsebuje zelo malo nikotina v primerjavi z eno cigareto. Absorpcija nikotina iz hrane poteka počasneje preko prebavnega sistema, medtem ko se pri kajenju nikotin hitro absorbira preko pljuč. Uživanje živil z vsebnostjo nikotina torej za razliko od kajenja cigaret ne povzroča zdravstvenih težav, kot so rak, bolezni srca in pljuč. Pravzaprav ta živila prinašajo številne koristi za zdravje, saj so bogata z vitamini, minerali in antioksidanti, zato jih vsekakor vključite v svojo prehrano.

