Nekoč najbolj oblegan grški otok zdaj strašljivo prazen #video

Še do pred kratkim je Santorini pritegoval množice turistov z vsega sveta, zdaj pa so ulice med slikovitimi belimi hišami povsem prazne.

"Tukaj so se neprestano sprehajale skupine turistov, od Kitajcev do Američanov. Zdaj so ulice povsem zapuščene," je novo realnost priljubljenega grškega otoka Santorini opisal lokalni podjetnik Yiannis Sigalas. "Kdaj se bo to končalo? To je konec našega gospodarstva."

Foto: Pixabay

Lokalne gostince, trgovce in druge podjetnike, ki so odvisni od turizma, vse bolj stiskajo stroški, ki jih je še vedno treba poravnati, in neprodano blago, ki stoji v skladiščih.

Foto: Pixabay

V Grčiji so v začetku tega tedna začeli rahljati ukrepe za zajezitev epidemije covid-19, a se turistična sezona še ne bo kmalu začela. Običajno je njen začetek že aprila, zdaj bi se po poročanju Reutersa lahko začela šele julija.

