Hrvati v začetku junija na obali pričakujejo Slovence

Hrvaški minister za turizem Gari Cappelli pričakuje, da bodo v začetku junija na Hrvaškem že imeli slovenske turiste. O podobnih načinih za obuditev turističnega prometa se dogovarjajo tudi s kolegi iz Češke in Avstrije, je povedal v torek. Na Hrvaškem napovedujejo, da bodo na plažah zagotovili spoštovanje priporočene razdalje med turisti, poroča STA.

S Slovenijo bomo zagotovo odprli meje, vprašanje je le, ali bo to teden dni prej ali kasneje, je dejal Cappelli v torkovem pogovoru za hrvaško televizijo (HTV). "O podrobnostih se še pogovarjamo in prepričan sem, da bomo do 1. junija odprli mejo s Slovenijo," je dejal. Prejšnji teden sta se o vnovičnem zagonu turizma pogovarjala s slovenskim ministrom za gospodarstvo Zdravkom Počivalškom.

Cappelli je pojasnil, da bo dvostransko odpiranje meje najprej mogoče z državami, ki imajo tako kot Hrvaška boljšo epidemiološko sliko, predvsem sta to Slovenija in Avstrija, poroča STA. Logično je, da se s temi državami lahko tudi prej dogovorimo za odprtje meja, je dejal.

Najprej lastniki nepremičnin in tisti, ki so že prej rezervirali namestitve

Minister pričakuje, da bodo na Hrvaško prišli Slovenci, ki imajo tam nepremičnine, ter tisti gostje iz Slovenije, ki so že prej rezervirali namestitve ob hrvaški obali in niso odpovedali rezervacij.

Povedal je še, da se o tehničnih podrobnostih pogovarjajo tudi s Čehi, dogovarjajo se tudi z Avstrijci. Goste iz drugih držav je po njegovih besedah pričakovati do 15. junija, poroča STA.

Izrazil je upanje, da bo v naslednjem mesecu prišlo do dogovora tudi z Nemčijo, posebej če se bo izboljšala epidemiološka slika na Bavarskem, od koder praviloma prihaja 40 odstotkov vseh nemških turistov na Hrvaško.

Pogovarjal se bo tudi z Italijani

Foto: STA Cappelli je napovedal, da se bo danes pogovarjal tudi z italijanskimi kolegi. Meni, da bodo avgusta lahko dobili tudi del italijanskih turistov, ki naj bi jih pripeljali na Hrvaško po morju, poroča STA.

Medtem se na Hrvaškem pripravljajo na tretji korak rahljanja ukrepov za zajezitev širitve novega koronavirusa. S ponedeljkom nameravajo odpreti vrtce in nižje razrede osnovnih šol, pa tudi gostinske lokale. Obravnavajo nadaljevanje rahljanja ukrepov, med drugim v turizmu.

Ne bodo dovolili gneče na plažah

Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je danes dejal, da tudi sam komaj čaka, da bo šel na morje, a opozoril, da turizem ne bo organiziran tako, kot smo bili vajeni doslej.

Pojasnil je, da ne bodo dovolili gneče na plažah, v restavracijah in barih. Za to bodo poskrbeli komunalni redarji. Lastniki plaž ali koncesionarji, mesta in hoteli bodo morali skrbeti za priporočeno varnostno razdaljo med obiskovalci plaž, je poudaril vodilni hrvaški epidemiolog.

Foto: Pixabay

"Ne bomo čakali v vrsti, da bi stopili v morje, a ne bo več brisače na brisači, ležalnika na ležalniku. Fizična razdalja bo potrebna ves čas, dokler bo obstajala nevarnost virusa," je dejal Capak v današnji oddaji Dobro jutro Hrvatska na HTV.

Kot je dodal, se bodo prebivalci hrvaških otokov še odločili, ali bodo organizirano sprejeli turiste v okviru priporočenih epidemioloških ukrepov. Hrvaška je od torka dovolila prihod ladij, daljših od 24 metrov, v hrvaška obmorska pristanišča, kar je prvi korak k vnovičnemu zagonu navtičnega turizma, poroča STA.