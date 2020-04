Lastniki nepremičnin na Hrvaškem maja že čez mejo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in hrvaški minister za turizem Gari Cappelli sta se danes v Zagrebu pogovarjala o ukrepih in načrtih za delovanje turizma v času izbruha novega koronavirusa. Med drugim sta soglašala, da je treba najti načine vsaj za obiske slovenskih lastnikov nepremičnin na Hrvaškem.

Z ministrom Capellijem 🇭🇷 o vzpostavitvi protokola za varen prehod meje, v prvi vrsti za tiste, ki imajo nepremičnine na HR. Skupen cilj je, da bi to zagotovili najkasneje do konca maja, seveda ob predpostavki in pogojih, da bo epidemiološko stanje še naprej dobro. #sodelujemo 🤝 pic.twitter.com/aqa80WwWFL — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) April 29, 2020

Na Hrvaškem je približno 110.000 zasebnih nepremičnin v lasti slovenskih državljanov. Spodobi se, da bi jim dovolili obiskati njihova poletna bivališča, je po navedbah hrvaškega ministrstva za turizem dejal Počivalšek. Ob tem je slovenski minister na Twitterju zapisal, da je skupen cilj, da bi to zagotovili najkasneje do konca maja, seveda ob predpostavki in pogojih, da bo epidemiološko stanje še naprej dobro.

Vsaj do poznega poletja čezmejni promet s Hrvaško

Slovenija je po njegovih besedah optimistična glede možnosti, da bi vsaj delno vzpostavili čezmejni turistični promet s Hrvaško. Če ne prej, vsaj do poznega poletja in pod posebnimi pogoji glede zdravstvene zaščite, je dejal. Slovenija in Hrvaška sta po njegovih besedah tradicionalno turistični in prijateljski državi, njuna naroda pa veljata za dobre gostitelje, piše STA.

Gostje iz Slovenije eni najbolj zvestih in številnih

Slovenski gosti so eni najbolj zvestih in številnih na Hrvaškem, državi pa na področju turizma odlično sodelujeta, je poudaril tudi Cappelli. Na Hrvaškem je bilo lani skoraj 1,6 milijona slovenskih obiskov in nekaj manj kot 11 milijonov slovenskih nočitev.

Pristojni se po njegovih besedah pogovarjajo o možnostih za odpiranje meja ter o načinih za zagotovitev vseh potrebnih ukrepov in procesov, da bi slovenski državljani lahko preživeli poletne počitnice na Hrvaškem.

Posebna obravnava za tiste, ki imajo na Hrvaškem nepremičnino?

Posebej so obravnavali slovenske državljane, ki imajo na Hrvaškem nepremičnine in premičnine. Poskušajo najti rešitev, da bi ob spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov lahko prišli do svojega premoženja, je dejal.

Ministra sta govorila tudi o možnostih za turistična potovanja ob posebnih postopkih med potovanji, o katerih so se pogovarjali tudi med ponedeljkovo videokonferenco ministrov EU, pristojnih za turizem, piše STA

Tudi v Zagrebu sta ministra danes izpostavila pomen krepitve položaja turizma, posebej v luči dostopnosti finančnih sredstev za turistični sektor v prihodnjih finančnih okvirih EU. Obravnavala sta tudi trenutno stanje ter možnosti za ohranjanje stabilnosti podjetij in delovnih mest v turističnem sektorju, poroča STA.