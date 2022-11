Največja zabava ob martinovanju tudi letos v Mariboru, policisti opozarjajo

Danes praznujemo martinovo ali god sv. Martina. V ta namen marsikje po Sloveniji pripravljajo številna praznovanja največjega vinskega praznika. Prva martinovanja so sicer potekala že pretekli konec tedna, med drugim so vrata kleti in zidanic množično odprli v Posavju, največ ljudi pa vsako leto privabi martinovanje v Mariboru, ki se bo tudi letos začelo 11. novembra ob natanko 11. uri in 11 minut.

Največje javno martinovanje tudi letos pripravljajo na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, kjer se vsako leto zbere tudi do 20 tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine.

Organizatorji dogodek obogatijo s prihodom vinskih kraljic, trgačev in folkloristov ter predstavnikov vinskih redov in bratovščin, ki obhodijo mestno jedro, s seboj pa prinesejo jesenske pridelke in dobrote, da se simbolično zahvalijo jeseni. Letos bodo dogodek prvič pripravili na kar šestih prizoriščih, s čimer se po besedah župana Saše Arsenoviča ne oddaljujejo od tradicije, temveč jo nadgrajujejo z novimi vsebinami.

Na martinovanju v Mariboru se vsako leto zbere tudi do 20 tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Foto: Mediaspeed

Praznovanja tudi v Ljubljani, Sevnici in na Ptuju

Praznovanja goda sv. Martina med drugim pripravljajo tudi v Ljubljani, kjer se lahko podate na vinsko pot, v Ajdovščini, kjer pripravljajo dan odprtih vrat kleti Brje, ob vinski fontani Marezige, kjer lahko poskusite vina slovenske Istre, ter v Halozah, Beltincih, Ormožu, Lendavi, Sevnici in na Ptuju, kjer je martinovanje povezano z začetkom priprav na tradicionalno kurentovanje.

Pregled preteklih in prihodnjih martinovanj po Sloveniji:

Policisti bodo izvajali poostren nadzor

Zaradi velikega števila praznovanj pa policisti opozarjajo pred vožnjo pod vplivom alkohola. Tudi letos bodo v času prireditev izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, zato je v primeru odhoda na praznovanje bolje in ceneje, predvsem pa varneje izbrati sredstva javnega prevoza, taksije ali alternativne načine vračanja z zabav.

O vseslovenski akciji Slovenija piha 0.0, s katero želijo ob praznovanju martinovega vplivati na zmanjšanje škodljive in tvegane rabe alkohola pri udeležencih v prometu ter opozoriti na druge škodljive učinke alkohola na posameznika in družbo, so pred kratkim pripravili tudi novinarsko konferenco, na kateri je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan izpostavil, da "neposredni zdravstveni stroški, ki so povezani s pitjem alkohola, v Sloveniji v zadnjih letih znašajo skoraj 150 milijonov evrov letno".

Na god sv. Martina se po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino. Foto: Mediaspeed

Dan, ko se mošt spremeni v vino

Martinovanje sicer v vseh vinorodnih okoljih predstavlja pomemben čas, saj se po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino. Martinovo pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo izključno od grozdja in vina, je to velik praznik.

Ne le na vinorodnih območjih, temveč tudi drugod po Sloveniji različna društva in predvsem gostinci god sv. Martina obeležujejo z organizacijo različnih družabnih, etnoloških in športnih prireditev.