Letošnji Pubec predstavlja 18 vinarjev z mladimi vini

Pobudnik in tvorec projekta povezovanja štajerskih vinarjev v projektu Pubec je Borut Cvetko, ki je na današnji novinarski konferenci v Hiši Stare trte povedal, da zanimanje za sodelovanje stalno raste. Letos se predstavitvi na Salonu pridružuje en vinar več kot lani, prodaja štajerskih mladih vin pa se povečuje. "Le s skupnimi močmi lahko premikamo stvari naprej," je prepričan.

Letošnja trgatev najhitrejša v 40 letih

Vodja laboratorija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) v Mariboru Leonida Gregorič je potrdila, da je letošnja letina izjemna. "Letos je drugo najtoplejše leto in najhitrejša trgatev v 40 letih. Zanimivo, kako je trta prilagodljiva vsem tem ekstremom. Za letošnje mlado vino je tako imel pridelovalec dovolj časa, da je lahko in tudi je pridelal kakovostno mlado vino, ki gre z današnjim dnem tudi v prodajo," je dejala.

Prve pokušine po njenih besedah kažejo, da so vse lastnosti mladega vina dosežene v zelo ugodni meri. "Ekstrakti so visoki, kisline malo nižje, vina so lahkotna, sveža in zelo pitna," je povedala.

Foto: STA

Mlada vina so sicer mirna bela vina, ki so lahko v prodaji najhitreje 30 dni po trgatvi in največ do konca januarja naslednje leto. "Zato so mlada vina lahkotna, niso pripravljena za staranje. So z nižjim žveplom, srednjim alkoholom, letos pa še z malo nižjo kislino, zato so ocene letošnjih vin visoke," je še povedala strokovnjakinja.

Vsak hrib da drugačno noto

Za mlada vina so primerne rane in nekatere srednje pozne sorte. "Letos je veliko zvrsti, tudi aromatične sorte. Ta projekt je dober v smislu prepoznavnosti štajerske Slovenije, kjer vsak hrib da drugačno noto," je dejala Leonida Gregorič.

Poleg predstavitve na dogodku pod arkadami mariborskega gradu prihodnji teden se bodo mlada vina pod skupno blagovno znamko letos prvič predstavila tudi v največjih nakupovalnih središčih v Mariboru, Celju in Ljubljani.

Foto: STA

Eden od ciljev povezovanja je poleg dviga prepoznavnosti štajerskih vinarjev in mladega vina kot cenjene pijače tudi pospeševanje prodaje takšnih vin. Rezultati se po osmih letih povezovanja že kažejo, saj vključeni pridelovalci po podatkih pobudnika projekta Pubec opažajo za okoli 40 odstotkov višjo prodajo.