Manager leta Blaž Brodnjak o vinogradništvu, rock koncertih in fazanih #video

Gost v oddaji Jutro na Planetu je bil tokrat Blaž Bordnjak, predsednik uprave NLB in prejemnik nagrade manager leta 2022. V sproščenem pogovoru je razkril, koliko časa preživi v družinskih vinogradih, kaj ga najbolj navdihuje, kakšen odnos imata z ženo Barbaro, s katero sta skupaj že 33 let, in kako petčlanska družina najraje preživlja svoj dopust. Povedal je tudi, od kod izvira njegovo navdušenje nad pticami, še posebej fazani.

"Zame je posel šport. Je zelo primerljivo. Tekmuješ na trgu, tekmuješ z drugimi tekmovalci. Ves čas moraš trenirati, biti v dobri formi in potem žanješ dobre rezultate," je v oddaji Jutro na Planetu povedal Blaž Brodnjak, manager leta 2022.

Brodnjak priznava, da kariera poslovneža ni preprosta: "Nekdo, ki je vrhunski manager in trdi, da vse to lahko naslavlja s pravo mero, verjetno malo laže. Otroci me pogrešajo, jaz pogrešam njih. Gre za sklepanjem kompromisov in je naporno."

"Delo v vinogradu je zame največja meditacija"

Poleg dela, ki zavzema velik del njegovega življenja, pa Brodnjaku veliko pomeni tudi narava. Kot pravi, je delo v vinogradu zanj največja meditacija: "Mi smo zrasli z vinogradi. Ko sem se rodil, je moj dedek nasadil večji vinograd, moj prapradedek je bil vinski trgovec že pred več kot sto leti. Na neki način s tem živimo in Haloze so poraščene z vinogradi. Nekoč jih je bilo sicer tri tisoč hektarjev, zdaj jih je samo še 680. Naša družina je v tem prepoznala potencial, da morda Halozam povrne nekdanji sijaj. Moj brat je nosilec lepega projekta, jaz pa pomagam v vinogradu." Po družinskih stopinjah stopa tudi njegova hči.

Brodnjak: Ženo tudi pokritiziram

Z ženo Barbaro, s katero sta skupaj že 33 let, imata tri otroke. Ona je umetnica, ukvarja se z oblikovanjem keramike, medtem ko Brodnjak zase pravi, da je sam umetniško povsem netalentiran.

"Ona je tako zelo talentirana, jaz sem bolj podpornik, pohvalim kakšen kos. Znam pa tudi kaj pokritizirati, saj se mi zdi, da malo občutka za estetiko vseeno imam. Ona je v času koronavirusa pridobila dva dodatna poklica, je učiteljica joge in oblikovalka keramike. Vesel sem in ponosen nanjo," je povedal Brodnjak.

Namesto na plažo na rock koncerte

Zaradi natrpanega delovnika in drugih obveznost je skupni družinski čas omejen, a ga znajo dobro izkoristiti. Brodnjak je po duši rocker in družina je tri leta pred koronavirusom s koncertnim avtobusom obiskovala rock koncerte po Evropi. "To so bili naši dopusti. Namesto na plažo smo šli na rock koncert. Imeli smo se fantastično," je povedal Brodnjak.

Rad ima tudi živali, njegova velika strast je opazovanje ptic. V oddaji je razkril tudi zabavno prigodo s fazani.