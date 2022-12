Na prehodu novega leta si privoščite takšno razkošje #nagradnaigra

Verižice nežnih mehurčkov predstavljajo razkošno pijačo, ki je danes dostopna vsem. In čeprav ob omembi penine najprej pomislimo na praznovanje novega leta, je penina primerna za vsako priložnost, ki jo želimo obeležiti na poseben način. Penina je nepogrešljiva, ko delimo prijetne trenutke, se veselimo majhnih in velikih uspehov ali preprosto uživamo v zadovoljstvu, da so nam taki trenutki dani. S penino proslavljamo in ustvarjamo najlepše trenutke!

Prva peneča vina naj bi nastala v Angliji, in ne v Šampanji. Tako gre razbrati iz zapisa angleškega fizika Christopherja Merretta, ki je za londonsko Kraljevo družbo (Royal Society) že leta 1662 opisal, kako se peneče vino pripravi. To je bilo kar šest let, preden je menih dom Pierre Pérignon postal kletar v opatiji v Hautvillersu. Zato celo v Franciji raje rečejo, da je dom Pérignon duhovni oče šampanjca, in ne njegov izumitelj.

Radgonske penine zaznamujejo praznike in slovesnosti

Pred 45-imi leti sta v radgonski kleti nastali Srebrna radgonska penina in Zlata radgonska penina, ki do današnjih dni ohranjata primat na slovenskem trgu. Srebrna radgonska penina je najpogostejša spremljevalka praznovanj v Sloveniji, medtem ko je Zlata radgonska penina najstarejša slovenska penina, ki jo v Radgonskih goricah pridelujejo že 170 let.

Penine se lahko proizvajajo v vinorodnih okoliših Slovenije iz določenih sort vinske trte po klasični metodi in charmat ali tankovski metodi. Bistvena razlika med njima je, da pri klasični drugo vrenje poteka v steklenicah, pri metodi charmat pa v jeklenih visokotlačnih tankih.

Srebrna radgonska penina je pridelana po metodi charmat s sekundarnim vrenjem v tankih iz nerjavečega jekla. Osnovno vino je pripravljeno iz več sort, tipičnih za radgonsko-kapelski vinorodni okoliš, vendar izključno iz vina ene trgatve. Srebrna radgonska penina na kvasovkah zori od šest do devet mesecev, zaradi česar nas poživlja z nekoliko lažjim okusom in izrazitejšo sadno aromatiko. Srebrna penina je lahko suha ali polsuha, kot roze je na voljo le sladka. V letu 2018 se je družini Srebrnih pridružila še Srebrna radgonska penina muškat, namenjena tistim, ki si želijo izrazito in intenzivno sortno aromatiko.

Zlata radgonska penina je pridelana po klasični metodi – z vrenjem v steklenicah. Na kvasovkah odleži najmanj 24 mesecev, za najžlahtnejše priložnosti in izbrane okuse pa pridelujejo tudi penine posebnih polnitev. Take penine so narejene le iz grozdja ene same trgatve posamičnih najboljših letnikov in so na kvasovkah zorele celo deset let ali več! Zlata sodi med tako imenovana peneča vina blanc de blanc (belo iz belega), kar pomeni, da je pridelana samo iz chardonnayja. Širok nabor raznovrstnih Zlatih penin je nastal zaradi dolgoletne tradicije in nastanka kakovostne piramide, na vrhu katere je sublimna Millésime. Zlata radgonska penina ni le najstarejša, ampak tudi največkrat nagrajena slovenska penina.

Ne glede na priložnost, se penina vedno prileže

Odpiranje steklenice penine zaznamuje številna praznovanja. Predstavlja popolno pijačo, ki ne sme manjkati ob vstopu v novo leto. Ob omembi penine najpogosteje pomislimo na eleganten kraj in slavnostni dogodek. Penina je simbol posebnih priložnosti, a jo vse pogosteje srečamo tudi ob praznovanju rojstnega dne, diplome, obletnice ali povišice v službi.

Čeprav je penina najbolj razkošna pijača, to ne pomeni, da je ne smemo odpreti tudi na običajen dan – ko v resnici nimamo posebnega razloga za praznovanje. Ne glede na obrok, ki ga postrežemo, je penina popoln način, da poživimo karkoli, od preproste večerje do praznične zabave.

Začetek obeda je idealen čas, da priložnosti dodamo praznični pridih, zato jo najpogosteje postrežemo kot aperitiv. Poleg tega someljeji priporočajo pitje penine ob jedi, saj je lažja kot vino in tako zaokroženo dopolnjuje harmonijo okusov. Kulinariko, ki vključuje intenzivne okuse, je namreč težko dopolniti z večino vin. Torej je to odlična priložnost, da uporabimo nežno šumenje mehurčkov in tako okrepimo okus jedi.

Penina se dobro poda k vsaki priložnosti in kulinariki prav vse dni v letu. Slavite torej majhne korake ter poiščite veselje in mehurčke v vseh drobnih rečeh.

