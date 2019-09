Na Brdu pri Kranju so se zbrali Decanterjevi nagrajenci #video

Na Brdu pri Kranju smo Slovenci danes gostili podelitev prestižnih vinskih oskarjev revije Decanter, na kateri so se slovenski vinarji znova odrezali izvrstno. Predstavili so se tudi vinarji iz Hrvaške, Srbije, Makedonije in Bosne, ki so nagrajena vina ponujali ljubiteljem žlahtne kapljice.