Ljubljano je "okužila" z Baziliko, zdaj hoče to ponoviti s solatnim barom #video #foto

Po uspešnih desetih letih, štirih lokacijah in stotinah zadovoljnih strank je Darja Končarevič 1. aprila odprla še peto zbirališče za svoje goste. A ne gre za še en podaljšek Bazilike, temveč čisto samosvoj lokal z lastno vizijo.

Bife je solatni bar, a ponuja mnogo več kot le solate. Darja ga opisuje kot mlajšega brata Bazilike, kjer se z živili ne omejujejo, zato lahko vanj zaidejo vsi lačni vsejedci. "Nekaterim ljudem Bazilika deluje za odtenek preveč zdrava, preveč ekskluzivna, za Bife pa si želim, da bi dosegel širšo množico," pravi.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Bazilika za ženske, Bife za moške?

Priljubljenost Bazilike je skozi leta rasla predvsem pri ženskah, kar pa ni bil Darjin osnovni namen, zato si za solatni bar želi, da bi dosegel tudi moško občinstvo.

Naša Bazilika se je pozicionirala kot lokal, primernejši za ženske, čeprav si je nisem čisto tako zamislila. Rasla je zelo organsko in stvari so se odvijale same od sebe, brez neke premišljene logike, zato bi si morda želela, da bi bila ponudba Bifeja bolj inkluzivna, da bi imela širše občinstvo.

In to se je začelo uresničevati že v prvih dneh po odprtju, razlaga Darja, saj tako dobrega odziva niso pričakovali. "Že v prvem tednu smo si nabrali šopek rednih strank."

Tudi mimoidoči, ki jih je Darja po odprtju srečala na ulici, so ji potrdili, da so šli že četrtič v pravo smer. Prve goste je najbolj presenetilo prav dejstvo, da so se lahko ob solati končno najedli. "To smo hoteli doseči, da so res popoln obrok. So kar kompleksne, zdrave, hranljive in nasitne."

Foto: Bojan Puhek

Tako nastaja solata v Bifeju:

Všeč ji je neobremenjen pristop k hrani

A čeprav Bife ločuje od Bazilike, se v njem vseeno čuti Darjin pridih, saj je združevanje na videz oziroma na okus nezdružljive kulinarike njena strast.

"Obožujem, kadar naredimo nonšalantne kombinacije med svetovnimi kulinaričnimi vplivi. Sicer spoštujem rigorozne pristope na primer Italijanov, a hkrati uživam, če lahko različne vplive združim po svoje. Všeč mi je, če smo lahko neobremenjeni."

Za primer neobremenjenosti in igranja z različnimi okusi navede kar juhi iz Bifeja: "Obe sta bistri, strežemo ju kar v kozarcih, ena je japonska z algami, druga pa klasična slovenska piščančja. Kar smešni kombinaciji."

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Avokado je lahko večna tema

V Bifeju, tako kot v vseh Bazilikah, ponujajo prvovrstne sestavine, za kar se lahko zahvalimo Darjinim dolgoletnim izkušnjam, ki si jih je nabirala kot samouk. Zdaj že točno ve, pri kom dobi pristno grško feto, norveškega lososa in sveža jajca iz proste reje. "Na to pridobljeno znanje sem pa zares ponosna."

A ena sestavina ji še vedno povzroča preglavice. Avokado. "To je kar zahteven del posla, s katerim se trenutno spopadam - z dobrimi, konsistentnimi dobavitelji nekaterih sestavin. Pri avokadu se mi to zdi splošen problem, saj nas vse muči s to (ne)zrelostjo. To je njegova klasična težava (smeh, op. p.). Avokado je lahko večna tema."

Kljub temu se je naučila, kako prepoznati takšnega, ki je ne bo razočaral. Darjin nasvet? "Kupujte bolj zaobljene, temnejše sorte, ne tistih podolgovatih."

Foto: Bojan Puhek

Newyorški pridih namerava širiti po vsej Ljubljani

Tako kot za vse kulinarične podvige in recepte je Darja tudi za Bife navdih našla na potovanjih, zlasti v hitrem New Yorku, kjer so takšni lokali in kotički s hitro zdravo hrano posejani po vsem mestu.

Prav v to smer bo rasel tudi Bife, saj je koncept razvila tako, da se bo lahko širil po Ljubljani in v kotičke naše prestolnice, kjer bodo solate in sklede dosegle čim več ljudi predvsem v službenem času. "Ta lokacija je super za začetek, nato pa si želim, da bi koncept razširili na mesta, kjer dela več ljudi."

Še vedno je korak pred vsemi

Od prvega dne, ko je Bazilika postregla prvega gosta, pa do danes se je spremenilo veliko. Pred desetimi leti je bila Darja med prvimi, ki so začeli v Ljubljani ponujati takšen princip hrane, danes pa se lahko prestolnica pohvali z odlično raznoliko ponudbo vegetarijanskih in veganskih kotičkov.

Zdi se mi, da smo bili takrat ob pravem času na pravem mestu, in mislim, da smo dobro zapeljali, poleg tega pa veliko šteje tudi to, da si prvi. Morda se bo slišalo malo domišljavo, ampak mislim, da smo korak pred vsemi. Vesela sem konkurence, vesela sem, da se ta trend razvija.

Dodaja, da je vedno prostor za še kakšnega. "Všeč mi je, da se v nekaterih delih Ljubljane vzpostavljajo nekakšni 'food courti', lepo mi je, da je v Ljubljani veliko enako mislečih, ki ponujajo zdravo hrano."

Foto: Bojan Puhek

Ko ji solata in vegiburger gledata iz ušes, gre na pico

A tudi vodilnemu umu Bazilike sem in tja zadiši kaj drugega kot zdrave juhe, solate in slane pite. "Če si v neki zdravi prehranski panogi, je prva stvar, na katero pomisliš, ko prideš domov, ocvrti krompirček (smeh, op. p.)."

Doma ne kuha ravno izvirno, razlaga, saj ima dva nezahtevna jedca, svoja otroka: "Kuham tako kot vse mame, zelo se trudim, da vključim čim več zelenjave. Ko nekoga povabim, pa se malo bolj izkažem. Smo zelo družabna družina, skoraj vsak konec tedna gostimo prijatelje, skupaj kuhamo in se imamo lepo."

Sama ni veganka in se prehransko ne omejuje ali opredeljuje, kadar se odpravi jest ven, pa najraje zavije na pico ali suši. "Privoščim si stvari, ki mi malo manjkajo. Težko se odpravim na solato ali vegiburger, saj mi gledata iz ušes (smeh, op. p.). Obožujem pice v Trappi, Sushimamo, pa Gostilnico 5-6 kg."

Foto: Bojan Puhek

