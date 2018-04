Gostilnica 5–6 kg: mojstri za pice, pa tudi za prašiče?

Foto: Vid Ponikvar

Gostilne, ki hočejo biti samo gostilne in nič drugega, rastejo pa naši deželi kot gobe po dežju, kot podjetja po krizi, če hočete. Vsaka od njih pa ima kljub vsemu na voljo še kakšno posebnost, rezervni scenarij. Lahko bi rekli, da je v Gostilnici 5–6 kg ob samosvojem imenu ta rezervni scenarij ponudba pic. Tistih pravih, ne preveč obloženih, s pravilno zamesenim in vzhajanim, lahkim testom.

Gostilnica 5–6 kg

Gornji trg 33, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 320 08 04

Kljub prepoznavnosti, ki so jo dosegli s picami, pa so v tej gostilnici že od prvega dne poudarjali meso, predvsem svinjsko. Zdaj pravijo, da večino sestavin dobijo s slovenskih kmetij. Glede na to, da naša dežela vzredi le kakšnih 25 odstotkov prašičev, ki jih pojemo, je to pohvalno, morda celo nekoliko neverjetno.

Foto: Miha First

Prejšnji konec tedna je bila Gostilnica 5–6 kg, ena redkih gostiln, ki je v našem glavnem mestu odprta do poznega večera, tako polna, da so se gostov kar branili. Nas glasne skupine niso odvrnile od osnovnega načrta, da preverimo najbolj poudarjeno mesno ponudbo. Najprej dilca, kot pravijo narezku, treh, treba je reči, mastnih predstavnikov suhomesnate kategorije.

Panceta, vratovina in salama z okisano zelenjavno mešanico Foto: Miha First

Pred nami so pristale salama špehovka, panceta in vratovina z neimenovane kmetije, a jih je gladko premagal lonček hudo okisane paprike, cvetače, stročjega fižola in korenja. Bolje kot suhe mesnine se je odrezal kuhan goveji jezik, ki so ga okrasili z bučnim oljem in mladim kozjim sirom.

Goveji jezik z bučnim oljem in kozjim sirom Foto: Miha First

Ob vseh hladnih dobrotah prinesejo tudi v hiši pečen, bogat in še topel kruh, mi pa smo se zapodili v bistro juho iz goveje krače, obogateno z mesom in korenjem. Žal ni imela pričakovanega okusa "govejke", morda bi se morala kakšno minuto dalj družiti z osnovnimi sestavinami, medtem ko je bila gosta krompirjeva juha z zeleno veliko bolj učinkovita.

Foto: Miha First

V kleti imajo največ vin iz briške zadruge, pa naj gre za peneča, preprosta ali najzahtevnejša vina iz kleti na Dobrovem. Na žalost je na karti manjkal ravno rdeči A+, ki smo ga nadomestili z merlotom Bagueri iz iste kleti za razmeroma velikih 25 evrov po steklenici. Mimogrede, ob briški kleti se najdejo še Korenika&Moškon, Prinčič, Pasji rep, Klabjan, Nando, Marof, Gašper, Pulec in Mansus.

Fuži z notranjsko kožarico Foto: Miha First

Ob merlotu smo bili prijetno presenečeni nad predjedjo, fuži z notranjsko kožarico. Malce dimljena klobasa je tudi kot samostojna jed ena najpomembnejših specialitet hiše, ki sicer ob prednaročilu ponuja od pet do šest kilogramov težkega odojka po 45 evrov za kilogram.

Krački mlečnega odojka Foto: Miha First

Mi smo bili manj ambiciozni, pa tudi manj lačni, zato smo se zadovoljili z mehkima kračkama odojka s hrustljavo kožico, ki se jima prilega pečen krompir z rožmarinom. V železni repertoar za mesojedce sicer prištevajo tudi iberskega prašička in goveja rebra, pa kunčja jetrca, za manj avanturistične pripravijo taljato, piščančji file, brancina, hobotnico ...

Skutna torta (iz Bazilike) Foto: Miha First

Pravijo, da svoje sladice večinoma naročajo pri ljubljanskih slaščičarjih, še največ pri Baziliki. Profiterol je bil zelo dober, skutna torta z borovnicami celo izvrstna, za slovo pa smo posrkali skoraj preveliko dozo vipavskega sadjevca.

Povzetek

Lokal na vrhu Stare Ljubljane, blizu Red shopa, Tatjane in Špajze. Ob izvrstnih picah imajo veliko mesa, predvsem odojka in klobase. Za tri jedi boste odšteli kakšnih 25 evrov.

Vinska ponudba ni ravno široka, ob vinih iz briške kleti imajo le malo konkurence, z vzhodnih koncev je samo Marof, iz Istre Korenika&Moškon in Klabjan, iz Vipavske Pasji rep in Mansus. Večina vin je na kozarec, cene pa so malce nad povprečjem.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.