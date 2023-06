Kristančičeva Movia na eni največjih predstavitev vin v ZDA

Znani slovenski vinar Aleš Kristančič se je z rebulo in cabernet sauvignonom svojega podjetja Movia skupaj s 195 priznanimi vinarji iz različnih držav sveta v četrtek predstavil na prireditvi Grand Tasting v New Yorku, ki velja za eno največjih in najboljših vinskih pokušin v ZDA.

V izbor so prišla le vina z oceno najmanj 92 od stotih mogočih točk, največ pa jih je bilo iz Italije, Francije, Argentine, Čila, pa tudi nekaj iz Španije, Nove Zelandije, Avstralije in ZDA.

Gre za eno najboljših in največjih letnih vinskih srečanj v ZDA, ki ga obiščejo vodilni predstavniki vinske industrije in ljubitelji vin, da bi poskusili nekaj najbolj zanimivih vin, ki trenutno nastajajo po vsem svetu. Vstopnice stanejo 125 dolarjev in so vedno razprodane več tednov vnaprej.

Vina Movia na predstavitvi. Foto: STA

Prireditev organizira znani ameriški vinski kritik

Prireditev organizira svetovno znani ameriški vinski kritik in nekdanji urednik ugledne vinske revije Wine Spectator James Suckling, ki je po izobrazbi politolog in novinar. V Evropo se je prvič odpravil leta 1984 in obiskal vodilne vinarne v Italiji in pozneje v Franciji, ko se je začela njegova vinska zgodba.

Leta 2010 je predstavil svojo spletno stran, na kateri objavlja informacije in ocene vin z vsega sveta.

"Ocenjujemo približno 30 tisoč vin na leto. Čeprav se danes informacije o vinu širijo predvsem digitalno, pa je potrebna fizična prisotnost. Moraš ga piti, se pogovarjati s proizvajalci in tak dogodek je priložnost za učenje o vinu, s čimer je kot z ljubeznijo. Ko enkrat poskusiš novo vino in ti je všeč, je, kot da si se zaljubil," je dejal.

Suckling je Kristančiča srečal v Milanu

Suckling je Kristančiča srečal na pokušini vina v Milanu in ga prepričal, da okrepi prisotnost v ZDA. "Njegovo vino je izjemno in menim, da sem ga kar proslavil na mednarodni ravni," je dejal in poudaril, da je za manjše proizvajalce iz manj znanih držav pomembno, da se predstavijo na mednarodnem trgu.

"Vina ti ni treba prodajati po vsem svetu, ampak se osredotočiš na pomembne trge, kot je na primer New York," je dejal Suckling in razložil, da prodor na ameriški trg ni težek, le dobrega uvoznika je treba najti.

"Udeležba na tem dogodku nam pomeni veliko, saj potrjuje, da Movia sodi v svetovno elito. Pomeni tudi potrditev težkega dela v vročini, na mrazu, v dežju in suši. Taka potrditev ti potem pomaga. Lepo je, ko veš, da si pridelal dobro naravno vino, in ga nekdo ceni," pa je dejal Kristančič, ki ga v ameriških vinskih revijah opredeljujejo kot vinskega genija iz Slovenije, vizionarja, ki vinu dodaja svoj karakter.

Foto: STA

"Vino ni solata, ki jo prodajaš v bližini"

Kristančič je dejal, da sta z očetom vino v ZDA začela izvažati že leta 1989, po osamosvojitvi Slovenije pa je začel izvoz rasti. "Z očetom sva imela vizijo, da je treba iti ven. Vino ni solata, ki jo prodajaš v bližini. Šele ko potuje čez ocean, vino dobi svojo vrednost. Za nami je pandemija in če ne bi imeli svetovnega trga, bi bilo zelo težko," je dejal.

Kristančič je pojasnil, da se ne ozira na okuse drugih, ampak na to, kaj lahko najbolje naredi. Ima tudi vedno nove ideje, predvsem pri iskanju čim bolj naravnega vina. "Ko smo začeli prodajati v ZDA, se je o naravnih vinih le malo govorilo, danes pa je to vse bolj pomembno. Vsak vinar se mora zavedati, da je pot odprta vsem, samo resno je treba delati," je dejal in dodal, da se slovenska vina v ZDA in po svetu uvrščajo vse višje.

"Sem sem prišel tako, da sem bil izbran. Vina morajo biti nadstandardno kakovostna oziroma izjemna in potem sledi povabilo," je na vprašanje o udeležbi na Grand Tasting odgovoril Kristančič.

