Na ljubljanske mestne ulice prihaja 11. poletna Ljubljanska vinska pot!

Že 11. leto zapored se bo pod okriljem organizatorja Proevent v mestnem jedru MOL odvila največja vinska prireditev Ljubljanska vinska pot – poletna vinska razvajanja . Vsi ljubitelji žlahtne kapljice bodo imeli priložnost okusiti vina in kulinariko rekordnega števila vinarjev na prireditvi – med kar 80 stojnicami bodo slovenski vinarji in kulinariki ponudili skupaj več kot 350 vinskih in kulinaričnih vzorcev . Na prireditvi pričakujejo več kot 5.000 vinoljubcev , domačih gostov in številnih turistov .

VINO IN KULINARIKA

Poletna Ljubljanska vinska pot bo tradicionalno sredi junija, natančneje 17. junija 2023, na ulicah in trgih mestnega jedra Ljubljane, od 15. do 21. ure. Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za okušanje vinskih vzorcev pa bodo kot plačilno sredstvo na voljo kuponi, ki jih bo mogoče kupiti na blagajnah vinske poti. Spominske kozarce za okušanje bo prav tako mogoče kupiti na blagajnah. Več informacij je na voljo na spletni strani ljubljanskavinskapot.si.

Foto: Proevent

Na pravem poletnem vinskem doživetju se bo vinska pot razprostrla po Prešernovem trgu, Mestnem trgu, Stritarjevi ulici, Cankarjevem nabrežju in med skupaj več kot 80 stojnicami, med katerimi bo 50 domačih vrhunskih vinarjev, en tuji vinar, 12 kulinarikov in drugih ponudnikov informacij in doživetij za obiskovalce. Pri domačih vinarjih iz vseh vinorodnih okolišev Slovenije bodo obiskovalci lahko izbirali med več kot 350 različnimi vinskimi vzorci za degustacijo.

Foto: Proevent

Vinsko doživetje bo zaokrožila tudi izvrstna kulinarika – na voljo bodo odlični izdelki iz tartufov, domače mesnine in siri, slastni vaflji za najmlajše, tokrat pa se na dogodku predstavljata še GOSTILNICA ORLE s svinjskimi rebrci in SPARKLING OYSTERS z ostrigami.

BOGAT KULTURNI PROGRAM

Za bogato kulturno doživetje bodo poskrbeli tudi številni kulturni nastopi KD Godbe ljubljanskih veteranov, Folklorne skupine Tine Rožanc, Folklorna skupina COF, pevske skupine Razor, plesne skupine Frajle, na dogodku pa se bodo tradicionalno sprehodile številne vinske kraljice.

VARNO S PRIREDITVE!

Vsem, ki se boste sprostili ob vinski kapljici, Zavod Varna pot svetuje: "Za varen odhod domov izberite alternativno obliko prevoza – javni promet ali pokličite 0,0 voznika." Obiskovalci, ki bodo v dvomih, ali je bil popit kozarček preveč za varno pot domov, lahko v sklopu akcije Čista nula, čista vest pri moderatorjih preverijo svoje psihofizično stanje in poskrbijo za pravo odločitev za varnost sebe in drugih. Čista nula, čista vest ohranja zdravje in življenje na naših cestah. Prispevajmo svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ – vsak od nas šteje.

Foto: Proevent

VINSKO-KULINARIČNI DOGODKI TUDI NOVEMBRA Ljubljanska vinska pot bo svojo tradicijo nadaljevala na Martinovanju v Ljubljani 11. novembra, vsi ljubitelji žlahtne kapljice in pravi kulinarični hedonisti pa bodo domača in tuja vina lahko znova okušali na že 25. Slovenskem festivalu vin 16. in 17. novembra v Cankarjevem domu. Organizator dogodka je Proevent, d. o. o., kot partner pa se festivalu tudi letos pridružuje Turizem Ljubljana z znamko Gourmet Ljubljana. Več na ljubljanskavinskapot.si. Vstop prost!

