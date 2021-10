Kakšna je letos gobarska sezona? #video

Jeseni na svoj račun pridejo navdušeni gobarji, ki pa z letošnjo sezono vsaj do zdaj ne morejo biti zadovoljni. "Letošnja sezona, če jo ocenjujemo po jurčkih, je slaba. Nad 800 metri nadmorske višine jih praktično ni bilo oziroma jih je bilo za le kakšnih pet odstotkov v primerjavi z dobrimi sezonami," je v oddaji Jutro na Planetu povedal Bojan Arzenšek iz Gobarskega društva Kranj.

Vpliv vremena in ljudi

Na gobjo letino najbolj vpliva vreme, ki gobarjem letos ni bilo naklonjeno. "Obdobja padavin so kratka in obilna, nato pa nastopijo daljša obdobja suhega in vetrovnega vremena, kar je za rast gob najslabše," je pojasnil Arzenšek, ob tem pa poudaril, da na rast gob pomembno vplivajo še drugi dejavniki.

"Veliko je odvisno tudi od ljudi," je opozoril, "na terenih, ki so preveč obljudeni in shojeni, se količina gob zmanjšuje."

Foto: Getty Images

Gobarske sezone še zdaleč ni konec, je še povedal Arzenšek, določene žlahtne vrste bodo zdaj šele prišle na plano. "Ravno včeraj sva z ženo našla prvo zimsko kolobarnico oziroma sivko," se je pohvalil, "ta je zelo priljubljena predvsem na Štajerskem, pa tudi na Gorenjskem jih radi jemo."

Gobarska razstava v Ljubljani

Če želite izvedeti več o različnih vrstah gob, kakšne so njihove značilnosti in kako so videti, pa se lahko ta teden od srede do sobote odpravite na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, kjer bo v okviru sejma Narava – zdravje že 51. tradicionalna gobarska razstava.

Oglejte si še: