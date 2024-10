Med nabiranjem gob se je izgubil, našli so ga mrtvega

Škofjeloški policisti so bili v soboto nekaj po 12. uri obveščeni, da sta znanca v gozdu na območju Jelovice skupaj nabirala gobe, nakar se je eden od njiju izgubil. V iskalni akciji so nato 69-letnika na težko prehodnem terenu našli mrtvega, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.