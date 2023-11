V Sloveniji izginil hrvaški gobar, danes se iskanje nadaljuje

Danes se bo iskanje pogrešanega gobarja nadaljevalo. Z uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da bodo iskanje začeli ob 8.30, aktivirali pa so enote za reševanje s psi Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije (ljubljansko 1 in 2, notranjsko, obalno in severnoprimorsko) ter Enoto reševalnih psov Slovenije, enoti SIP 1 in SIP 6, gasilce PGD Jelšane, Podgora - Podgraje in Vrbovo ter člane lokalne lovske družine Zemon.