Pretekli vikend je medved v slovaških Tatrah napadel pohodnika in gobarja. Po poročanju slovaške tiskovne agencije TASR je pohodnik v zdravstveni oskrbi. V Tatrah so sredi marca sicer zabeležili pet napadov medveda, ki so ga kasneje ustrelili, potem ko so oblasti odredile odstrel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.