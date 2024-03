Umrla ženska, ki jo je preganjal medved

Spremljevalec 31-letnice je v petek zvečer ob srečanju z medvedom v gorovju Nizke Tatre zbežal v drugo smer in je nepoškodovan. Ob tem je uspel poklicati tudi na pomoč.

Sprva so sicer domnevali, da je medved pohodnico celo neposredno napadel. Zver je bila namreč ob prihodu reševalcev še v bližini. Medveda so uspeli pregnati s pomočjo psa, kričanjem in opozorilnim strelom policista, so sporočile lokalne oblasti.

Na Slovaškem je po ocenah oblasti okoli 1100 do 1200 medvedov. Običajno se izogibajo ljudem, če jih pravočasno opazijo, lahko pa tudi napadejo, če se prestrašijo.