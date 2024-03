Tako je rjavi medved norel po ulicah in napadel pet ljudi #video

Na Slovaškem, kjer so v zadnjih letih zabeležili več napadov medvedov, vključno s smrtnim napadom leta 2021, je v nedeljo v mestu Liptovsky Mikulaš rjavi medved napadel pet ljudi, dva sta končala v bolnišnici. Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki medveda, ki teče po cesti in se v nekem trenutku tudi zažene v človeka.