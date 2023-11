Darila z dušo za najlepši čas v letu

Oglasno sporočilo

Malo nas loči od najbolj prazničnega časa v letu. Časa, ko se spet srečamo s prijatelji in družino, da nazdravimo letu, ki odhaja, pripravljamo praznične jedi, ki nas povezujejo in hkrati pozdravimo novo obdobje pred nami. To je tudi čas, ko se že tradicionalno med seboj obdarujemo in podarjamo darila, ki nam vzbujajo različne občutke. V množici vseh ponudb pa je težko izbrati tisto darilo , ki bo izstopalo. Zato predlagamo, da izberete darilo, ki vam bo pričaralo občutek domače, okusne in dobre jedi, ki jo s kulinaričnim darilom lahko tudi sami pripravite. Vseeno pa z njegovim izborom tako izstopate, da vam bodo vsi hvaležni

Ljubezen gre skozi želodec

Že stari in dobro znani pregovor pravi, da gre ljubezen skozi želodec. Prav zato je darilo, ki ga "pojemo", prava izbira, ko se želimo dotakniti srca obdarovane osebe. Ne glede na to, komu je darilo namenjeno, bomo z visokokakovostnim bučnim oljem s tradicijo naredili vtis.

Ker ljudje vedno bolj cenijo darilo, ki prihaja od srca in ima svojo edinstveno zgodbo, je naša ideja zanj letos resnično nepogrešljiva. Mar se ne bi odločili za drugačen poklon, ki bo pustil svoj pečat in po katerem si vas bodo zapomnili.

Letos naj bo vaš izbor darila pristni slovenski izdelek z geografsko označbo in z bogatim ter edinstvenim okusom in v čudovitem darilnem pakiranju - bučno olje iz Oljarne Jeruzalem Sat iz Središča ob Dravi in njihovi raznoliki izdelki, narejeni iz slovenskih buč.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Z žlahtnimi darili iz Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi bomo zadovoljili vse, ki imajo radi pristne slovenske okuse. Štajersko prekmursko bučno olje z zaščiteno geografsko označbo, hladno stiskano bučno olje, bučni liker, središko bučno olje s ptujskim lükom ter drugi izdelki iz buč, kot so čokolada z bučnicami, namazi iz buč in bučna semena z različnimi okusi, so pravi kulinarični presežki. Bučno olje z več okusi, ki ga lahko pospremimo s praženimi bučnimi semeni v sladkih in slanih izpeljankah, je lahko pravo darilo z dušo.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Z darilom, ki se lahko pohvali s takšno tradicijo kot izdelki Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi, je preprosto nemogoče zgrešiti.

Preverite žlahtna darila iz Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi.

V galeriji spodaj preverite okusne jedi, ki jih lahko pripravite z dodatkom vrhunskega bučnega olja Oljarne JERUZALEM SAT in pridobite še marsikatero idejo za unikatno a tradicionalno praznično pojedino s katero boste izstopali:

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Čarovnija praznične nostalgije

Decembrski čas zaznamujejo ognjemeti, bleščice, praznične dekoracije in slavje povsod, kamor se ozremo. Poslovimo se od starega leta z najboljšim darilom, ki ga bomo letos poklonili. Se še spominjate svojega otroškega pričakovanja in upanja, ki ga je prinašal božično-novoletni čas? Nekaj posebnega je bilo v tem pričakovanju. Odpiranje daril še danes lahko dela čudeže za dušo, če je le izbrano s premislekom.

Foto: Getty Images

KATALOGA. Darilne pakete lahko sestavite po svojem okusu in izberete embalažo, ki najbolj ustreza vašim željam, ta je lahko preprosta ali pa bolj prefinjena. Oljarna JERUZALEM SAT ima ravno pravo stvar za vas. Oglejte si njihovo ponudbo prazničnih paketov , ki vsebujejo izbor gurmanskih dobrot in so že zapakirani v čudoviti embalaži. Ali pa sestavite svoj darilni komplet z izdelki iz. Darilne pakete lahko sestavite po svojem okusu in izberete embalažo, ki najbolj ustreza vašim željam, ta je lahko preprosta ali pa bolj prefinjena.

Bučno olje 0,25 LBučotela klasik 200 gPražene bučnice vanili-cimet v lončku TO-GO 120 gBučni liker 0,25LŠkatla rjava

Bučno olje 1 LBučotela 200 gPražene bučnice TO-GO, slane 120 g

Štajersko prekmursko bučno olje SlovenijaOlje iz bučnic in s ptujskim česnomOlje iz bučnic in s ptujskim lukom

Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Ne pozabite na poslovne partnerje in sodelavce

Podjetja zaposlenim in poslovnim partnerjem z darilom izrazijo priznanje za njihovo delo in sodelovanje v preteklem letu. Nagradite jih tudi vi z novoletnim darilom, ki je premišljeno izbrano, hkrati pa razkriva vaše vrednote in spodbuja nadaljnje dobre odnose.

Foto: Shutterstock

Pri obdarovanju vsekakor upoštevajte protokol, ki zapoveduje, da naj vrednost poslovnega darila ne bo previsoka, hkrati pa naj bo samo darilo izvirno in v skladu z značajem obdarovanca. Če je le mogoče, darilo izročimo osebno, o vsebini darila pa povejmo kakšno zanimivost.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Oljarna JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi se s svojo več kot stoletno tradicijo predelave 100-odstotnega, naravnega bučnega olja uvršča v najvišji kakovostni razred in med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo. Odlične bučnice iz okoliških krajev z največ sonca Prlekije in Prekmurja dajejo olju osnovo za dober in okusen izdelek. Bučno olje se ponaša tudi z veliko vsebnostjo vitaminov in mineralov ter omamnim, prijetnim vonjem po lešnikih. Kakovost bučnega olja pa je tesno povezana z načinom predelave in izvorom bučnih semen. Dokaz za pravo bučno olje je oznaka na etiketi - zaščitena geografska označba. Pri tej oznaki ste lahko prepričani, da je olje pridelano iz semen buč, ki so zrasle v Sloveniji. S tem je zagotovljeno, da je olje iztisnjeno brez kemijskih dodatkov, torej na star tradicionalen način.

Od leta 2012 je štajersko prekmursko bučno olje Slovenija zaščiteno tudi na območju EU in vpisano v EU-register zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Svoj darilni komplet lahko sestavite z izdelki iz KATALOGA. Darilne pakete lahko sestavite po svojem okusu in izberete embalažo, ki najbolj ustreza vašim željam, lahko je preprosta ali pa bolj elegantna, premium.



Povpraševanje lahko oddate:



po telefonu: +386 (0)2 713 4852 ali



na e-naslov: info@oljarna-jeruzalem.si

Preberi več:

Naročnik oglasnega sporočila je JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.