Bistriška orehova potica, ki jo je izdelal Srečko Rajh, je v teh prazničnih dneh pristala tudi na mizi papeža Frančiška. Projekta so se na idejo minoritskega patra Milana Kosa lotili v Kmetijsko gozdarskem zavodu (KGZ) Ptuj, kjer je Rajh zaposlen kot svetovalec za kmečke družine in dopolnilne dejavnosti. Skupaj so v Vatikan dostavili devet potic.

Kot je povedal direktor ptujskega zavoda Andrej Rebernišek, so na ta edinstven način promovirali slovenskega kmeta, podeželje in kulinariko. "Moram reči, da smo bili kot partner v tem projektu, še posebej, ko smo se odpeljali v Rim, vsi navdušeni," je dejal.

Ob tem se je posebej zahvalil izdelovalcu potic in svojemu sodelavcu, saj po njegovih besedah to dokazuje, da imajo med zaposlenimi tudi ljudi, ki znajo nekaj narediti v praksi, ne pa zgolj svetovati drugim.

Surovine za potice, ki so šle v Vatikan, so lokalnega izvora

Srečko Rajh prihaja iz Retreža pri Slovenski Bistrici, kjer že leta kot svetovalec sodeluje tudi s podeželskimi ženami in društvi. Kot je povedal po končanem projektu, običajno speče eno ali dve potici, precej bolj pa je zahtevno, da jih speče devet v enem dnevu.

"Vse surovine za potice, ki so šle v Vatikan, so bile lokalnega izvora, moka je bila iz Frama, orehi iz Poljčan, jajca od sosedov. Sem pa zaradi projekta ostal brez zabave na zaključku zavoda ob koncu leta, saj sem si lahko privoščil samo večerjo, nato pa sem se odpravil k počitku zaradi obilice dela ob koncu tedna," je pojasnil Rajh.

Delegacija ptujskega zavoda in pater Kos so se na pot s kombijem odpravili prejšnji ponedeljek, osem potic je bilo namenjenih papežu in njegovim sodelavcem, ena pa vodstvu minoritskega samostana, kjer so preživeli dve noči, je povedal svetovalec na KGZ Ptuj Peter Pribožič.

Potice dostavili predstavniki slovenskega veleposlaništva v Rimu

Potice so Svetemu sedežu dostavili predstavniki slovenskega veleposlaništva v Rimu, v sredo pa so se udeležili še avdience papeža. "Tako smo imeli priložnost papeža videti tudi zelo od blizu, iz druge vrste, in verjetno mu tako blizu ne bomo več," je dodal Pribožič.

Predstojnik ptujskega minoritskega samostana pater Milan Kos je ob tem pojasnil, kako so sploh dobili idejo. Kot je dejal, je že nekaj let poslušal, da papežu vsako leto za božič iz Slovenije podarijo potico, ki se je zelo razveseli in jo rad zaužije ob praznikih.

"Ker ptujski zavod že več kot 35 let v našem samostanu vsako leto pripravlja festival dobrot, sem se spomnil, da bi lahko, če je v našem samostanu vsako leto toliko dobrot, tokrat pripravili potico za papeža in mu jo izročili ob prihajajočem prazniku," je dejal Kos.

Pater Kos ob potici spisal tudi spremno pismo

Povezal se je s patrom Igorjem Salmičem, ki je v Rimu v generalni kuriji, in ga povprašal o tem. Slednji se je povezal s slovenskim veleposlaništvom in dobil pozitiven odgovor. Tam so jim dali tudi navodila, kako stvari potekajo. Pripraviti je namreč treba potico za papeža in seveda še kar nekaj potic, ki jih razdelijo v državnem tajništvu.

Ob tem je pater Kos spisal tudi spremno pismo, v katerem je med drugi predstavil Ptuj, tradicijo festivala dobrot v najstarejšem slovenskem mestu in izdelovalca potic. Hkrati je v pismu papežu zaželel še blagoslovljene božične praznike in vse dobro v jubilejnem svetem letu, ki se začenja v torek zvečer, ko bo papež odprl sveta vrata v baziliki svetega Petra.

Nenačrtovana predaja potice ravno na papežev rojstni dan

Pater je kot zanimivost še povedal, da se je predaja nenačrtovano zgodila prav na papežev rojstni dan, 17. decembra. "Upam, da je potico že poskusil, po tihem pa tudi, da bo mogoče na naše pismo celo kaj odgovoril," je še dodal minoritski pater.

