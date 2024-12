Papeža pričakalo več tisoč ljudi: blagoslovil je 108-letno žensko in otroke

Papež Frančišek je med današnjim obiskom Korzike pozval k zdravemu sekularizmu ter sodelovanju civilnih in duhovnih oblasti v korist skupnosti. Ponovil je tudi poziv za mir v svetu, med drugim v Ukrajini in Palestini. Frančiška je na ulicah glavnega mesta Ajaccio ob poostrenih varnostnih ukrepih pričakalo več tisoč ljudi.

Papež je v okviru obiska najprej nagovoril udeležence kongresa o ljudski veri in pozval k "zdravemu sekularizmu", ki je dinamičen in prilagodljiv, sodelovanje med civilnimi in duhovnimi oblastmi pa služi blaginji skupnosti. Pri tem je opozoril, da krščanske in sekularne kulture ne bi smele biti ena proti drugi.

Francija velja za državo s strogo ločenostjo med državo in vero, samopodoba sekularne države pa je globoko zasidrana v družbi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pozval je k miru v deželah, kjer vladajo vojna in konflikti

Papež je v nagovoru katoliškim duhovnikom tudi posvaril pred verskimi skupinami, ki sprožajo polemike in spodbujajo politične delitve.

Pozval je tudi k miru v deželah, kjer vladajo vojna in konflikti, med drugim med Palestinci in Izraelci, v Libanonu, Siriji in Ukrajini.

Frančiška, ki je danes kot prvi papež obiskal Korziko in tamkajšnjo katoliško skupnost, so pozdravili številni verniki. Po prihodu na otok se je v svojem papamobilu popeljal po nabito polnih ulicah Ajaccia, pri čemer je blagoslovil otroke in 108-letno žensko.

Po navedbah oblasti je papeža pozdravilo kakih 12.000 ljudi, medtem ko je za varnost skrbelo 2000 dodatnih pripadnikov varnostnega osebja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med enodnevnim obiskom bo papež obhajal na prostem z več tisoč verniki, srečal pa se bo tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Obisk Korzike je Frančiškov 47. obisk v tujini in tretji letos, potem ko se je v začetku septembra mudil na azijsko-pacifiški turneji in nato še v Belgiji in Luksemburgu.