"Če potica ni dobro nadevana, to ni potica!"

Božično-novoletni čas je obdobje, ko praktično ni slovenske mize, na kateri ne bi bilo potice. Kako pomemben in neločljiv del tega svečanega letnega časa je potica, dobro vedo tudi tisti, ki jih proizvajajo.

Prvi korak na poti do orehove potice – mletje orehov. Največ polnega okusa imajo orehi, ki rastejo tudi v Sloveniji, veliko jih proizvedejo v Romuniji. Največji so ameriški orehi, a nimajo tako polnega okusa, čilski pa so vmes med "romunskimi" in ameriškimi. Foto: Srdjan Cvjetović

"Med letom napečemo 500 potic tedensko, v dneh pred božičem pa tudi po 9.900 dnevno, zato tistih nekaj dni v letu delamo v treh izmenah in veliko svojih sodelavcev preusmerimo na potice," nam je med obiskom proizvodnega obrata v Trzinu pojasnil vodja proizvodnje v družbi Pekarna Pečjak Gregor Uhan.

Pred božičem in novim letom osem različnih vrst potic

V drugi polovici decembra je pestrejša tudi ponudba različnih potic, je še pojasnil Uhan: "Zdaj imamo osem različnih vrst potic in jih dobavljamo tudi v vsa trgovska središča, med letom pa imamo štiri vrste, ki so namenjene maloprodaji v naših lastnih trgovinah."

Po petnajstih minutah mešanja bo testo na poti do potice pripravljeno za snidenje z nadevom. Foto: Srdjan Cvjetović

V božično-novoletnem času napečejo in prodajo 45 odstotkov letne proizvodnje potic, pred veliko nočjo nadaljnjih 40 odstotkov, vse preostalo leto pa 15 odstotkov. "Decembra so na voljo orehova, orehova brez rozin, makova, pehtranova, lešnikova, čokoladna, kokosova in rozinova," je pojasnil Uhan.

Video: Od začetka proizvodnje do zapakirane potice mine osem ur – nekateri izmed korakov na poti do slastnega užitka

Za tri Triglave in pol

Vodja proizvodnje je še razkril, da bo proizvodnja v letošnjem decembru dosegla 65 tisoč kosov. Večina potic tehta 1,1 kilograma, izjema je pehtranova, ki tehta 700 gramov, a se zelo dobro prodajajo polovičke, tako da bo skupna masa letošnjih decembrskih potic, te so pripravili predvsem v tem tednu, presegla 42 ton.

Pri Pečjaku ocenjujejo, da bi, če bi jih postavili eno na drugo, dosegli višino treh Triglavov in pol.

Testo je pripravljeno in bo kmalu nadaljevalo svojo pot na tekočem traku, kamor bo prispel tudi nadev. Foto: Srdjan Cvjetović

Orehova je zares orehova

"Potica mora biti bogato nadevana, kajti če ni dovolj nadeva in je nizkocenovna, je to bolj pogača kot potica," je prepričan Silvester Pečjak, ki je vodstvo podjetja pred 19 leti prevzel od svojega očeta in tako nadaljeval družinski značaj podjetja.

Osem vrst potic v predpraznični ponudbi Foto: Srdjan Cvjetović

"V naših orehovih poticah je skoraj tri petine nadeva, testa je 41 odstotkov, v orehovi potici pa je 48 odstotkov orehov, preostalo so jajca, kisla smetana, sladkor, vaniljev sladkor in aroma ruma, ki je brez alkohola zaradi otrok," je še povedal Pečjak. In kje je rumenjak? V testu, kakopak.

Dobra potica mora imeti veliko nadeva. Foto: Srdjan Cvjetović

Ročno delo je del tradicije

Tradicija se odraža tudi v velikem deležu ročnega dela pri pripravi potic. Celo pekače ročno premažejo z maščobo, za kar so v zadnjih dneh porabili 750 kilogramov maščobe, in nato prav tako ročno postavijo potice pred njihovo peko.

Proizvodnja je v precejšnji meri avtomatizirana, a ko je povpraševanje največje, torej ravno te dni, pri pripravi potic v vsaki od treh izmen sodeluje po 30 od skupaj 460 delavcev, ki so zaposleni v proizvodnji najrazličnejših pekarskih izdelkov, lastni distribuciji, 21 maloprodajnih trgovinah po Sloveniji in skupnih službah.

Vodja proizvodnje Pekarne Pečjak Gregor Uhan: Pred pakiranjem se potice po peki hladijo od tri do štiri ure. Foto: Srdjan Cvjetović

Domače nima alternative

Za teh 42 ton potic so zamesili 21 ton testa in ob tem med drugim porabili 13 ton slovenske moke, 600 kilogramov kvasa, šest ton jajc, eno dodatno tono rumenjakov, deset ton orehov, dve toni rozin, poldrugo tono lešnikov ter šest ton in pol kisle smetane.

Silvester Pečjak je leta 2005 prevzel vodenje družinskega podjetja, ki ga je ustanovil njegov oče. Močno zagovarja samooskrbo in uporabo surovin iz Slovenije. Foto: Srdjan Cvjetović Proizvodnja potic Pekarne Pečjak že tretje desetletje poteka v obratu v Trzinu, začeli pa so jo že pred več kot 30 leti, takrat še na Škofljici.

"Držimo se starega, družinskega recepta, da bodo takšne, kot bi jih spekli doma," je izpostavil Pečjak. "Močno zagovarjam samooskrbo in zato uporabljamo slovenske surovine, kjer je le mogoče, tako sta moka in smetana v vseh poticah izključno slovenska."